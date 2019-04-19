"Зрозумів, що програв": Соколова розповіла, що заважає Україні повернути Крим

Україна зможе повернути Крим тільки дипломатичним шляхом або після того, як Володимир Путін залишить пост президента Росії. Зараз же він просто не може цього допустити, оскільки це ще раз підтвердить провальність його плану з окупації України.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Я не вірю у військове повернення Криму. Я вірю тільки в дипломатичне вирішення цього питання. Ну, або раптом щось трапиться з лідером російської влади, головним, який раптом вирішить піти у відставку. Мені здається, що питання Донбасу і Криму пов'язані тільки з рішеннями людини, яка, розуміючи програш у всій цій грі, яку вона влаштувала з Україною, не знає, як із неї зараз вийти: якщо не переможцем, то гідно", — пояснила вона свою позицію.

Крім того, Соколова застерегла українців від віри в те, що зміна влади в Україні автоматично перетвориться на завершення війни на Донбасі.

"Я не вірю, що з Росією можна буде домовитися без відступних у вигляді територій, відмови від курсів тощо. Піти на поступки заради чого?" — звернулася вона з риторичним питанням до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова порівняла вимогу Росії виплатити їй компенсацію за українську "окупацію" Криму з обвинуваченням ґвалтівником жертви в тому, що під час зґвалтування вона була не нафарбована.

Також журналістка закликала кримчан "слати на хр*н" окупантів, якщо вони хочуть повернутися до нормального життя на півострові.

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