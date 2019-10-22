"Зрозуміла, що це початок війни!" Українська розвідниця розповіла ексклюзивні подробиці про "м'ясорубку" в Донецьку

Поліцейська з Донецька, що стала в 2014 році розвідницею в добровільному батальйоні МВС з позивним "Світлячок", поділилася спогадами про фронтові будні.

В інтерв'ю "Фактам" дівчина розповіла про "м'ясорубку" на центральній площі Донецька, яку п'ять років тому учасники проросійського мітингу влаштували учасникам мітингу українського.

"Підійшовши до площі, побачила, що міліція взяла в кільце людей з українськими прапорами, а активістів-патріотів, вже вантажили в автозаки. Міліціонери не пропускали мене за оточення. Я бачила, як з-за пам'ятника Леніну вийшов натовп мужиків з георгіївськими стрічками, які напали на учасників українського мітингу і били їх ланцюгами, палицями, битами. Я в ту ніч не постраждала, але зрозуміла, що це початок війни і окупанти вже тут", - зазначила вона.

"Світлячок" Факти

Тоді, за словами "Світлячка", вона з однодумцями стала переписувати номери російських автобусів і машин, які привозили "масовку" на акції учасників "російської весни" в Донецьку, і місця їх збору.

"Все це передавали і на гарячу лінію "Майдан-SOS", і в главк СБУ в Києві. Не знаю, чи потрібно це було тим, кому передавали. Але ми вважали важливим фіксувати факти російської агресії в Донецьку", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один з перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Бородай заговорив про захоплення нових українських територій.

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