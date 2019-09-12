"Зрозуміла хто і що": звільнений моряк розповів, хто відчайдушно захищав судно від ФСБшників

Під час захоплення рейдового буксира "Яни Капу" собака Джессі вкусила одного з ФСБшників за ногу.

Про це на прес-конференції 12 вересня розповів звільнений із полону командир судна Олег Мельничук. Відзначимо, тварина повернулася на територію України раніше за моряків – у липні.

"Цікаво було, коли силовики РФ зібралися у мене в каюті, у командира рейдового буксира "Яни Капу". Собака знаходилася там, ховалася. Вона була там і вони не знали. Сиділи-сиділи і вона схопила одного за штани, вкусила. Ось така історія. Вона, напевно, зрозуміла хто і що, і почала діяти як потрібно", – повідомив український військовий.

"Яни Капу" Укрінформ

За його словами, про собаку на борту дбав механік Сергій Чуліба. Коли моряків було захоплено в полон, то російські спецслужбовці всерйоз цікавилися у них, куди подівся 25-й член екіпажу.

"Я зрозумів, що ми наступні й Україна бореться, коли почув, що собаку Джессі повернули", – сказав Мельничук.

Собака Джесі Крим. Реалії

Собака Джесі Крим. Реалії

Собака Джесі Крим. Реалії

Пропонуємо подивитися повне відео прес-конференції:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків зазанали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".

Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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