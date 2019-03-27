Зроблений справжній прорив: Наєв назвав три головні успіхи ООС на Донбасі

Об'єднані сили на Донбасі за рік проведення операції зміцнили позиції українських захисників, захопили нові території і, загалом, змінили хід військових дій.

Командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв в інтерв'ю "Голосу України" назвав три найголовніші успіхи ООС. Перший, за його словами, — це створення зон безпеки у районі проведення ООС і взяття під контроль низки населених пунктів.

"Друге — це впорядкування й оптимізація структури сил і засобів, які входять до складу Об'єднаних сил, чітка вертикаль, яка дає можливість найбільш ефективно здійснювати управління військами і вирішувати комплекс різних завдань", — сказав командувач.

Третім успіхом Наєв назвав прогрес у справі відновлення зруйнованої в результаті бойових дій інфраструктури в Донецькій і Луганській областях, проведення та забезпечення ремонтно-відновлювальних робіт на різних об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач ООС заявив, що російські солдати, які нишком воюють на Донбасі, не заслуговують права називатися військовими.

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