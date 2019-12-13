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14 грудня • оновлено в 01:12
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"Зробимо все, щоб звільнити": МВС звернулися до італійського суспільства у справі Марківа

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко висловили підтримку нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому у 2014 році за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

В ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" вони закликали італійське суспільство садити за ґрати людей на підставі фактів та доказів, а не на емоціях (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми в Україні робимо все, щоб дати докази для захисту Віталія Марківа для його італійських адвокатів, щоб у них були факти і докази, ми дуже сподіваємося, що апеляція, яка відбудеться навесні в місті Мілан, буде ґрунтуватися на фактах і доказах, а не на емоціях. І італійська конституція, і законодавство вимагають, щоб звинувачували людину на підставі доказів. Ми вивчили 167 сторінок вироку проти Віталія Марківа. Там немає жодного факту, який би показував, що він точно винен. Ми в Україні зробимо все, щоб його звільнити", – заявив Геращенко.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

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Марків захищав Україну в найтяжчі часи, і ми не покинемо його напризволяще – Геращенко

Також він акцентував, що на захист Марківа виступають італійські адвокати і деякі політики:

"Що стосується апеляції, ми взяли наших бійців Нацгвардії, командувача Нацгвардії, міністра внутрішніх справ, поїхали на суд і надали їм свідчення, які вони хотіли. І ми хочемо, щоб ці свідчення лягли в основу. І за нас дуже відомі італійські адвокати, деякі політики виступили проти цього вироку. І ми розраховуємо на справедливість".

"Зробимо все, щоб звільнити": МВС звернулися до італійського суспільства у справі Марківа

У свою чергу Арсен Аваков підсумував:

"Я звертаюся до італійського суспільства. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб в Італії були справедливі вироки. Не можна засуджувати невинного. Справа Ракеллі, те як він помер, дуже неоднозначна".

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Арешт Марківа в Італії
Особи
Віталій Марків Арсен Аваков Антон Геращенко Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Кор Павел
Кор Павел
Вы не виновных зжигаете заживо, а виновного пытаетесь освободить. Будет мразота сидеть!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ничего страшного! Выйдет ещё молодым, 60-ти не будет
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