"Зробимо все, щоб звільнити": МВС звернулися до італійського суспільства у справі Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко висловили підтримку нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому у 2014 році за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.
В ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" вони закликали італійське суспільство садити за ґрати людей на підставі фактів та доказів, а не на емоціях (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми в Україні робимо все, щоб дати докази для захисту Віталія Марківа для його італійських адвокатів, щоб у них були факти і докази, ми дуже сподіваємося, що апеляція, яка відбудеться навесні в місті Мілан, буде ґрунтуватися на фактах і доказах, а не на емоціях. І італійська конституція, і законодавство вимагають, щоб звинувачували людину на підставі доказів. Ми вивчили 167 сторінок вироку проти Віталія Марківа. Там немає жодного факту, який би показував, що він точно винен. Ми в Україні зробимо все, щоб його звільнити", – заявив Геращенко.
Антон Геращенко
Також він акцентував, що на захист Марківа виступають італійські адвокати і деякі політики:
"Що стосується апеляції, ми взяли наших бійців Нацгвардії, командувача Нацгвардії, міністра внутрішніх справ, поїхали на суд і надали їм свідчення, які вони хотіли. І ми хочемо, щоб ці свідчення лягли в основу. І за нас дуже відомі італійські адвокати, деякі політики виступили проти цього вироку. І ми розраховуємо на справедливість".
У свою чергу Арсен Аваков підсумував:
"Я звертаюся до італійського суспільства. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб в Італії були справедливі вироки. Не можна засуджувати невинного. Справа Ракеллі, те як він помер, дуже неоднозначна".
Як писав OBOZREVATEL:
Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.
Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.
Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи.
12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.
Пізніше Аваков заявив про прогрес у справі нацгвардійця Марківа.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Арешт Марківа в Італії" на сайті "OBOZREVATEL".