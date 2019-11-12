Головна Новини
12 листопада • оновлено в 08:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Зробили аборт: на Миколаївщині зґвалтували школярку

5.2т
Читати матеріал російською

На Миколаївщині 14-річній школярці зробили аборт після зґвалтування. Про те, що з нею трапилося, дівчинка не розповідала батькам.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі в Миколаївській області. Як з'ясувалося, проти волі дівчинки з нею вступив у статеві зносини 27-річний знайомий.

Новини
Намагався зґвалтувати, зламав ребра і задушив: страшні деталі вбивства 14-річної одеситки

У цей час батьків не було вдома. Про вагітність дівчинки вони дізналися від лікарів, коли стан її погіршився. Школярці довелося зробити аборт за рішенням матері.

Насильником виявився житель сусіднього села, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Його доставили у відділення поліції. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

На Миколаївщині зґвалтували школярку

На Миколаївщині зґвалтували школярку

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Дніпром чоловік зґвалтував дитину. Матері не було вдома.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
зґвалтування
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
26
0
Смішно
0
Цікаво
24
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Шо вы к мужику прицепились? Украина - европейская держава, а в Европе все так делают!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В тюрьму скота. Чтобы зеки ему рассказали, почему нельзя насиловать детей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Ужесточить меры по отношению к преступника! Как можно ломать жизнь девочки...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки