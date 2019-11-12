Зробили аборт: на Миколаївщині зґвалтували школярку

На Миколаївщині 14-річній школярці зробили аборт після зґвалтування. Про те, що з нею трапилося, дівчинка не розповідала батькам.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі в Миколаївській області. Як з'ясувалося, проти волі дівчинки з нею вступив у статеві зносини 27-річний знайомий.

У цей час батьків не було вдома. Про вагітність дівчинки вони дізналися від лікарів, коли стан її погіршився. Школярці довелося зробити аборт за рішенням матері.

Насильником виявився житель сусіднього села, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Його доставили у відділення поліції. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

На Миколаївщині зґвалтували школярку 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Дніпром чоловік зґвалтував дитину. Матері не було вдома.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!