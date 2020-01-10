"Сам ухвалює рішення": що відомо про ЗРК "Тор", з якого могли збити Boeing 737 в Ірані

Одна з основних версій катастрофи літака Boeing 737 компанії МАУ в Ірані – це ураження зенітною ракетою. На місці катастрофи рейсу PS 752 ймовірно були виявлені уламки ракети російського ЗРК "Тор-М1".
Що це за зброя і чи міг "Тор" збити пасажирський літак, розбирався OBOZREVATEL.
ЗРК "Тор-М1" випускає ракету
Що таке ЗРК "Тор"
ЗРК "Тор-М1" (за класифікацією НАТО – SA-15 Gauntlet ("Латна рукавиця")) – це всепогодний зенітно-ракетний комплекс радянського, а пізніше російського виробництва. "Тор" було розроблено концерном "Алмаз-Антей" і прийнято на озброєння ще в 1986 році.
ЗРК "Тор" на параді в Москві
Головна перевага ЗРК "Тор" – можливість автоматичної роботи. У цьому випадку комплекс сам сканує повітряний простір і сам збиває будь-які цілі, які не подають розпізнавального знака "свій-чужий", фактично самостійно приймаючи рішення атакувати.
Ударна сила "Тор-М1" – вісім зенітних керованих ракет 9М330. Ці ракети здатні наздогнати і уразити ціль, яка летить зі швидкістю до 2500 км/год і призначені для знищення крилатих ракет, авіабомб, безпілотників, бойових літаків і гелікоптерів, у тому числі так званих "літаків-невидимок".
Ракета "Тора" 9М330
Звідки ЗРК "Тор" з'явився в Ірані
Радянський Союз, а пізніше Російська Федерація масово продавали ЗРК "Тор" за кордон, а також забезпечували цими комплексами своїх союзників. Так, ЗРК "Тор" і його модифікації стоять на озброєнні Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Венесуели, Греції, Ірану, Китаю, Кіпру і навіть України. Крім того, після початку війни на Донбасі даний зенітний комплекс неодноразово помічали на озброєнні проросійських терористів "ДНР".
Іран теж купував ці ЗРК у Росії аж до 2007 року. На даний час у Ірану є близько тридцяти зенітно-ракетних комплексів "Тор". При цьому регулярна армія Ірану не володіє такою зброєю – "Тори" стоять на озброєнні Аерокосмічних сил КВІР (Корпус вартових Ісламської революції).
Чи міг "Тор" збити "Боїнг-737"
Одна з популярних версій, озвучена українським журналістом Юрієм Бутусовим, полягає в тому, що оператори ЗРК "Тор", який знаходився поруч з Тегераном, могли переключити комплекс на автоматичну роботу. В цьому випадку, не отримавши від "Боїнга" МАУ необхідного розпізнавального сигналу, "Тор" міг прийняти цивільний борт за ворожий літак і завдати по ньому удару. Тактико-технічні характеристики комплексу і його озброєння дозволяють збити Boeing 737, який повільно летить, набираючи висоту.
OBOZREVATEL зібрав усю інформацію про трагедію:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
У посольстві України в Ірані попередньо заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Причиною назвали займання двигуна.
Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився. Пізніше Іран надав Україні й США попередню доповідь про катастрофу.
Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічні несправності. Він зазначив: у нього "є підозри", ніби аварія з Boeing "могла бути чиєюсь помилкою". Втім, згодом держсекретар США Майк Помпео заявив, що причиною катастрофи могла бути технічна несправність.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
У РНБО України заявили, що серед можливих версій причин аварії літака МАУ в Тегерані буде розглянута й атака зенітною ракетою російського ЗРК "Тор".
Фахівці України і Ірану домовилися про спільну розшифровку "чорних скриньок" Boeing 737.
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