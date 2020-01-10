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10 січня • оновлено в 12:06
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"Сам ухвалює рішення": що відомо про ЗРК "Тор", з якого могли збити Boeing 737 в Ірані

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Одна з основних версій катастрофи літака Boeing 737 компанії МАУ в Ірані – це ураження зенітною ракетою. На місці катастрофи рейсу PS 752 ймовірно були виявлені уламки ракети російського ЗРК "Тор-М1".

Що це за зброя і чи міг "Тор" збити пасажирський літак, розбирався OBOZREVATEL.

ЗРК "Тор-М1" випускає ракету

ЗРК "Тор-М1" випускає ракету

Що таке ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор-М1" (за класифікацією НАТО – SA-15 Gauntlet ("Латна рукавиця")) – це всепогодний зенітно-ракетний комплекс радянського, а пізніше російського виробництва. "Тор" було розроблено концерном "Алмаз-Антей" і прийнято на озброєння ще в 1986 році.

ЗРК "Тор" на параді в Москві

ЗРК "Тор" на параді в Москві

Головна перевага ЗРК "Тор" – можливість автоматичної роботи. У цьому випадку комплекс сам сканує повітряний простір і сам збиває будь-які цілі, які не подають розпізнавального знака "свій-чужий", фактично самостійно приймаючи рішення атакувати.

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Ударна сила "Тор-М1" – вісім зенітних керованих ракет 9М330. Ці ракети здатні наздогнати і уразити ціль, яка летить зі швидкістю до 2500 км/год і призначені для знищення крилатих ракет, авіабомб, безпілотників, бойових літаків і гелікоптерів, у тому числі так званих "літаків-невидимок".

Ракета "Тора" 9М330

Ракета "Тора" 9М330

Звідки ЗРК "Тор" з'явився в Ірані

Радянський Союз, а пізніше Російська Федерація масово продавали ЗРК "Тор" за кордон, а також забезпечували цими комплексами своїх союзників. Так, ЗРК "Тор" і його модифікації стоять на озброєнні Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Венесуели, Греції, Ірану, Китаю, Кіпру і навіть України. Крім того, після початку війни на Донбасі даний зенітний комплекс неодноразово помічали на озброєнні проросійських терористів "ДНР".

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Іран теж купував ці ЗРК у Росії аж до 2007 року. На даний час у Ірану є близько тридцяти зенітно-ракетних комплексів "Тор". При цьому регулярна армія Ірану не володіє такою зброєю – "Тори" стоять на озброєнні Аерокосмічних сил КВІР (Корпус вартових Ісламської революції).

Чи міг "Тор" збити "Боїнг-737"

Одна з популярних версій, озвучена українським журналістом Юрієм Бутусовим, полягає в тому, що оператори ЗРК "Тор", який знаходився поруч з Тегераном, могли переключити комплекс на автоматичну роботу. В цьому випадку, не отримавши від "Боїнга" МАУ необхідного розпізнавального сигналу, "Тор" міг прийняти цивільний борт за ворожий літак і завдати по ньому удару. Тактико-технічні характеристики комплексу і його озброєння дозволяють збити Boeing 737, який повільно летить, набираючи висоту.

"Сам ухвалює рішення": що відомо про ЗРК "Тор", з якого могли збити Boeing 737 в Ірані

OBOZREVATEL зібрав усю інформацію про трагедію:

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
розбився літак літак Авіакатастрофа
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
А прицендент уже был. 2010 год. Иран сбил свой собственный истребитель системой ЗРК Тор.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну все понятно. Российской армии в Иране нет, но как то надо же обвинить Россию в катастрофе- вот и придумали версию с "Российской ракетой".
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