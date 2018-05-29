Зрізало півавтобуса: в Угорщині сталася страшна ДТП з українцями

У Будапешті пізно ввечері 28 травня двоповерховий туристичний автобус, який прямував з України, на шляху до аеропорту Феріхедь на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.

В результаті зіткнення майже весь другий поверх, де перебували два десятки пасажирів, був знесений, передає mukachevo.net.

За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало майже 50 пасажирів. На даний момент відомо про 28 поранених, серед них 8 - з важкими травмами.

Про загиблих не повідомляється. Відомо, що автобус прямував із Хмельницької області.

На місце ДТП негайно прибули рятувальники і пожежні команди. Дорога до аеропорту була повністю перекрита через рятувальної операції. Чотирьох травмованих українців пожежні діставали з-під уламків.

Пізніше інформацію про постраждалих українців підтвердили в МЗС.

"На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 - отримали важкі травми. Консул надає допомогу", - написала речник відомства Мар'яна Беца.

ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 - отримали важкі травми. Консул надає допомогу - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Угорщині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка . Дев'ятеро людей загинули.