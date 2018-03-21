Зрив виборів Путіна в Україні: Росія вирішила "помститися"

Комітет з міжнародних справ Ради Федерації зібрався підготувати "Білу книгу" порушень прав людини в Україні в зв'язку з недопуском росіян на виборчі дільниці, розташовані на території диппредставництв РФ, 18 березня для голосування на виборах президента.

Дане рішення було прийнято на засіданні верхньої палати Федеральних Збори в середу, 21 березня, передає "РИА Новости".

"Давайте доручимо комітету з міжнародних справ скласти "Білу книгу" про порушення прав людини, представників ЗМІ в Україні і потім звернемося з цими фактами в усі міжнародні структури", - сказала спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

За її словами, українська влада "порушили всі мислимі і немислимі заборони, норми міжнародного права".

Матвієнко також заявила, що необхідно "достукатися" до міжнародного співтовариства. Сенатори підтримали її ініціативу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді зареєстрували два проекти постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії.