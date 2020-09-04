Зрив спецоперації щодо "вагнерівців": опубліковано запис переговорів із СБУ

Олексій Тітофф Розслідування 17:06, 4.09.2020 Оновлено: 17:26, 4.09.2020

У мережі з'явився ймовірний запис розмов співробітників Служби безпеки України і російських найманців ПВК "Вагнер".

Відео було показано під час брифінгу народного депутата від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва, який надавав докази зриву спецоперації щодо "вагнерівців".

Запис розмов показує, що, ймовірно, українські спецслужби причетні до появи російських найманців у Білорусі.

Нагадаємо, що раніше Ар'єв оприлюднив документи, які доводять, що українські спецслужби проводили спецоперацію із затримання найманців російської ПВК "Вагнер".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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