Зрив спецоперації щодо 'вагнерівців': опубліковано запис переговорів з СБУ

Опубліковано запис переговорів з СБУ з "вагнеровцамі".
У мережі з'явився ймовірний запис розмов співробітників Служби безпеки України і російських найманців ПВК Вагнер.
Відео було показано під час брифінгу народного депутата від "Європейської Солідарності" Володимира Ар'єва, який надавав докази зриву спецоперації щодо "вагнеровців".
Запис розмов показують, що ймовірно, українські спецслужби причетні до появи російських найманців в Білорусі.
Нагадаємо, що раніше Ар'єв оприлюднив документи, які доводять, що українські спецслужби проводили спецоперацію із затримання найманців російської ПВК Вагнер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова ОПУ Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" в Білорусі нібито Андрій Єрмак зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.
Незабаром в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, яка може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" в Білорусі.
В СБУ офіційно назвали фейком дані про нібито спецоперації з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
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