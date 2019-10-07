Зрив розведення сил на Донбасі: в "ДНР" накинулися на Україну

В "ДНР" заявили, що представники Києва намагаються затягнути виконання домовленостей про розведення сил в районі Петровського і Золотого на Донбасі.

Таку думку висловила "глава МЗС ДНР" Наталія Ніконорова, коментуючи зрив відведення військ, пишуть сепаратистські сайти.

"Висловлювання глави МЗС України Вадима Пристайка свідчить про те, що представники Києва або не спромоглися ознайомитися з тими умовами, на яких сторони домовилися здійснювати усунення порушень з розведення на пілотних ділянках "Петрівське-Богданівка" і "Золоте", або ж навмисно зривають виконання даних домовленостей", - зазначила вона.

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За її словами, на зустрічі в Мінську 1 жовтня було зафіксовано координаторами від ОБСЄ, що підготовка до розведення сил в районі Золотого і Петровського повинна початися 7 жовтня з передачі даних про місцезнаходження сил сторін конфлікту.

"З нашого боку це зобов'язання вже виконано. А ось Київ, замість того щоб слідувати плану-графіку, вирішив заповнити медіапростір абсолютно деструктивними заявами про нібито обстріли пілотних ділянок і необхідність дотримання семи днів тиші. При цьому українські дипломати чи то спеціально, чи то по недогляду випустили з уваги той факт, що режим семиденної тиші не є необхідним для усунення порушень та відновлення розведення на зазначених ділянках", - запевняє Никонорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що РФ нібито зацікавлена у виконанні домовленостей про окупованому Донбасі.

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