Зрив операції щодо "вагнерівців": Луценко розповів про "улов" розвідки

Російські найманці з ПВК Вагнер, які мали бути доправлені до України в результаті операції українських спецслужб, були учасниками багатьох військових злочинів на території тимчасово окупованого Донбасу. Про це свідчать документи, які оприлюднив під час пресконференції колишній генпрокурор України Юрій Луценко.

"Це - результати роботи в рамках оперативно-розшукової справи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Йдеться про одного з найодіозніших "вагнерівців2 Харитонова, який особисто зізнається, що збив на території України у Луганській області наш літак Су і два вертольоти, і розповідає про інші речі. Що здобули наші розвідники? Паспорт громадянина РФ, військовий білет, його автобіографію, на другій сторінці якої він пише "В Донецкой области НП Дмитровка, учавствовал в обороне населенного пункта в составе батальона "Степь" с 27.05.2014 по 27.06.2014. Там участвовал в боевых действиях, произвел пять выстрелов из ПЗРК "Стрела", три выстрела были результативными, представление командира СБ "Степь" прилагаю", – процитував зроблені найманцем нотатки Луценко.

Політик також продемонстрував інші докази скоєння військових злочинів росіянами з ПВК Вагнера на Донбасі і нагородження їх за це указом президента РФ Володимира Путіна.

"Далі ви бачите його підпис, а далі – представлення командира на цього терориста, який збив три українських повітряно військових судна. Представлення, як ви знаєте, робиться у військах для нагородження, навіть у терористів. А ось посвідчення до держнагороди РФ по цьому представленню, а ось і нагородна книжечка, про те, що Харитонов нагороджений медаллю ордена за заслуги перед вітчизною, першого ступеня…. Підпис на цьому документі: указ Президента РФ від 23 квітня 2018 року – і особистий підпис Путіна", – наголосив Луценко.

Згідно з оприлюдненими доказами, таких нагород у кожного з фігурантів "справи вагнерівців" – чимало.

"Також цей терорист був нагороджений ще однією нагородою, ще одне посвідчення до нагороди і ще один указ за заслуги перед "отечеством" - указ президента РФ і його особистий підпис Путіна. Таких нагороджуваних серед двадцяти шести суб’єктів, які вела наша розвідка, багато", - констатував Луценко.

Він також продемонстрував документи інших найманців, яких задокументували українські спецслужби.

"На слайдах ви бачите – Руденко: паспорт, військовий білет, нагороди. Павленко: паспорт, нагороди, знову ж таки за підписом президента РФ. Сердюков: паспорт РФ, нагороди за підписом Путіна, їх багато. ГУР МОУ установило 26 терористів, які добровільно в рамках оперативної комбінації надали під процесуально-оформлені записи установочні документи на себе", – підкреслив Луценко.

Він також наголосив, що документи, які були оприлюднені народним депутатом Володимиром Ар’євим, доводять, що спецоперація щодо затримання "вагнерівців" була ретельно спланована українськими спецслужбами, на основі отриманих доказів були порушені кримінальні провадження. Однак в останній момент операція була зірвана через витік інформації після наради в Офісі президента.

"На всіх протоколах зверху написано "розсекречено" і підпис, бо в установленому законом порядку відбулося зняття грифу секретності і документи стали несекретними. Тому чесні офіцери спецслужб, які передали це журналісту, а також народному депутату Ар’єву діяли без порушень режиму секретності, ми також", – наголосив Луценко.

Він описав хронологію подій перед зривом операції.

"29 липня в ніч на імовірний початок операції слідчі СБУ і прокурори ГПУ колишньої військової прокуратури, підготували на всіх 26 повідомлення про підозру, які підписані. Їх мали вручити терористам в момент їхнього перебування на українській території. Дата вручення підозри не більше доби, тому 29-го в ніч написана, а 30-го мала бути в руках терористів. На всіх 26 ці документи підготовлені, вони звинувачуються на підставі документів здобутих в рамках ОРСА ГУР і СБУ в терористичних, військових злочинах, приблизно 15 статей. При чому у кожного із фігурантів текст різний, що свідчить про високу кваліфікацію і слідчих СБУ, і прокурорів, які готували в терміновому порядку ці підозри", - зазначив Луценко.

На його думку, представлені докази доводять той факт, що влада намагається приховати зрив важливої спецоперації.

"В результаті ми маємо абсолютно зрозумілий висновок – влада і їхні приспівувачі на телеефірах нам цинічно брешуть, при чому на найвищому рівні про те, що не було ніякої операції українських спецслужб проти "вагнерівців". Ці документи неспростовно доводять, що це була операція українських спецслужб", - резюмував Луценко.

За словами політика, офіцери спецслужб, які брали участь в операції, готові дати відповідні свідчення парламентській ТСК, яка терміново має бути створена, наголошує Луценко. Він також переконаний, що задля об’єктивного розслідування у роботі цієї комісії мають брати участь родичі загиблих від рук "вагнерівців" українських військових, які вже зареєстрували відповідну петицію на сайті Верховної Ради. Усього за добу вона стала рекордсменом за кількістю підписів: за створення ТСК висловилися понад 8 тисяч підписантів.

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