"Зрадникові залізобетон!" Офіцер ЗСУ показав нового мертвого терориста "ЛНР"

У мережі показали фото терориста "ЛНР" Андрія Грищенка з позивним "ЗАС", якого 7 березня українські захисники ліквідували на Луганщині.

Знімки опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "07.03.19 "бригада 200" поповнилася черговим бійцем, Грищенко "ЗАС" Андрій із Первомайська", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він воював проти ЗСУ на Донбасі з 2014 року. Терористи уточнюють, що бойовик був знищений на "передових позиціях".

Андрій Грищенко

У коментарях українці невтішно відгукуються про Грищенка. "Зрадникові залізобетон", – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ з'явилася нова символіка. На них є написи "Божою Милістю", "Разом до перемоги" та "Україна або смерть". Вона викликала справжню істерику у терористів.

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