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"Зрадникові залізобетон!" Офіцер ЗСУ показав ліквідованого терориста

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На Донбасі ліквідовано бойовика з Горлівки, який воював на окупованій території, підтримуючи терористів.

24-річний Артем Четверик був убитий 15 серпня, уточнив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

"Бригада-200" поповнилася черговим дембелем #ДМБ, Четверик Артем з Горлівки. Все буде Україна і перемога за нами!" - написав військовий.

Користувачі соцмереж різко відреагували на новину: "Зрадникові залізобетон!".

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Терористи влаштували пекло: на Донбасі сталася трагедія з ВСУ

Рідні бойовика опублікували фото сина з чорною стрічкою, підтверджуючи його загибель.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 серпня двоє українських військових загинули, а ще двоє отримали поранення під час обстрілу терористами позицій ЗСУ на Донбасі. Також велися обстріли з озброєння, яке заборонено Мінськими угодами.

Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДНРНовини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
А так на Украине не гражданская война идёт. Только вот украинец хвастается, что убил украинца!
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Ковалёва Марина
Ковалёва Марина
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