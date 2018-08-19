"Зрадникові залізобетон!" Офіцер ЗСУ показав ліквідованого терориста

На Донбасі ліквідовано бойовика з Горлівки, який воював на окупованій території, підтримуючи терористів.

24-річний Артем Четверик був убитий 15 серпня, уточнив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

"Бригада-200" поповнилася черговим дембелем #ДМБ, Четверик Артем з Горлівки. Все буде Україна і перемога за нами!" - написав військовий.

Користувачі соцмереж різко відреагували на новину: "Зрадникові залізобетон!".

Рідні бойовика опублікували фото сина з чорною стрічкою, підтверджуючи його загибель.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 серпня двоє українських військових загинули, а ще двоє отримали поранення під час обстрілу терористами позицій ЗСУ на Донбасі. Також велися обстріли з озброєння, яке заборонено Мінськими угодами.