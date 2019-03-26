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''Зрадників не люблять'': озвучений прогноз, що чекає на СБУшника, який втік у Росію

2.4тЧитати матеріал російською

Екс-співробітник СБУ Василь Прозоров, який втік у Росію, став "розмінною картою" і більше не становить цінності для спецслужб РФ.

Яка доля чекає на колишнього агента Кремля, розповів в ефірі ObozTV російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

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Російський політик висловив упевненість, що екс-співробітник СБУ не видав Кремлю якісь цінні дані.

"Якщо є якісь дійсно цінні інсайдерські дані, то саме завдання такого агента – ховати, щоб протилежна сторона не могла зрозуміти, що ці дані розкриті. По-справжньому цінних агентів дуже довго ховають і не розкривають. Людина була розмінною картою, якщо її показали по телевізору", – пояснив він.

Коментуючи подальшу долю Прозорова в РФ, російський опозиціонер заявив: "Це провалений агент. Є люди, які мають великий досвід професійної розвідувальної діяльності, їх беруть викладачами в розвідшколи, щоб вони вчили. А таку дрібну сошку кудись прилаштують і забудуть".

"А що з ним далі буде? Якщо у нього дійсно проблеми зі спиртним, швидше за все, він і зіп'ється. Це дуже ймовірно, тому що це один із типових способів, яким відбувається таке вербування – коли у людини проблема з жінками, спиртним, наркотиками, боргами з грального бізнесу. Його використали і більше цінності в ньому немає. Зрадників ніхто не любить", – додав він.

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На питання, чи багато в Україні російських агентів на кшталт Прозорова, Пономарьов відповів: "Боюся, що так, реально багато. Тут тонка межа. Є люди, які є повноцінними агентами, яким регулярно платять гроші за виконання якихось завдань. Таких не надто багато. А людей, які просто з кимось разом вчилися, з кимось разом випивали, з кимось якісь курси проходили, до яких можна звернутися і сказати – підкажи по дружбі що-небудь, ми ж свої люди, братські народи – думаю, що таких досить багато".

Василь Прозоров

Василь Прозоров

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 16:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Ілля Пономарьов
Місце
Україна
Теги
СБУСлужба безпеки України
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Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
чашечка полония для позорова...
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Украинская "ополченочка"?)))))
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