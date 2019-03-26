''Зрадників не люблять'': озвучений прогноз, що чекає на СБУшника, який втік у Росію

Екс-співробітник СБУ Василь Прозоров, який втік у Росію, став "розмінною картою" і більше не становить цінності для спецслужб РФ.
Яка доля чекає на колишнього агента Кремля, розповів в ефірі ObozTV російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.
Російський політик висловив упевненість, що екс-співробітник СБУ не видав Кремлю якісь цінні дані.
"Якщо є якісь дійсно цінні інсайдерські дані, то саме завдання такого агента – ховати, щоб протилежна сторона не могла зрозуміти, що ці дані розкриті. По-справжньому цінних агентів дуже довго ховають і не розкривають. Людина була розмінною картою, якщо її показали по телевізору", – пояснив він.
Коментуючи подальшу долю Прозорова в РФ, російський опозиціонер заявив: "Це провалений агент. Є люди, які мають великий досвід професійної розвідувальної діяльності, їх беруть викладачами в розвідшколи, щоб вони вчили. А таку дрібну сошку кудись прилаштують і забудуть".
"А що з ним далі буде? Якщо у нього дійсно проблеми зі спиртним, швидше за все, він і зіп'ється. Це дуже ймовірно, тому що це один із типових способів, яким відбувається таке вербування – коли у людини проблема з жінками, спиртним, наркотиками, боргами з грального бізнесу. Його використали і більше цінності в ньому немає. Зрадників ніхто не любить", – додав він.
На питання, чи багато в Україні російських агентів на кшталт Прозорова, Пономарьов відповів: "Боюся, що так, реально багато. Тут тонка межа. Є люди, які є повноцінними агентами, яким регулярно платять гроші за виконання якихось завдань. Таких не надто багато. А людей, які просто з кимось разом вчилися, з кимось разом випивали, з кимось якісь курси проходили, до яких можна звернутися і сказати – підкажи по дружбі що-небудь, ми ж свої люди, братські народи – думаю, що таких досить багато".
Василь Прозоров
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишній співробітник СБУ Василь Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що після Майдану працював на країну-агресора.
Також Прозоров заявив про існування підпільних в'язниць на Донбасі, де нібито здійснювали вбивства українські військові. Він сказав, що СБУ стоїть за вбивством одіозних терористів "Гіві" і "Мотороли".
В СБУ підтвердили, що Прозоров дійсно служив у їхніх лавах, однак був звільнений звідти за пияцтво на робочому місці.
Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 16:30 на ObozTV.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".