Зрадник України з Криму потрапив у полон "ДНР" і почав благати про порятунок. Фото і відео

Кримчанин Ігор Кушнір, який у 2014 році отримав паспорт РФ і вирушив воювати на Донбас, опинився в полоні терористів, де й перебуває з 2015 року.

Як повідомляє DonPress, прихильники Кушніра просять врятувати його від тортур, яким він піддається в полоні терористів.

"Мене затримали 17 грудня 2015 року. Я був одним із "ввічливих людей" у Криму в 2014 році, брав участь у боях на Донбасі від самого початку конфлікту... Добровільно пішов в ополчення, останнім час перед арештом захищав " ДНР" під Горлівкою. 100 бригада, 1-й стрілецький батальйон, рота вогневої підтримки", – писав у мережі Кушнір.

Терористи взяли в полон Кушніра після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він нібито "бойовик під прикриттям". У "ДНР" 11 вересня має відбутися засідання суду у справі Кушніра.

"Первинні свідчення у мене вибивали дізнавач військової поліції "ДНР". Побиття тривали протягом кількох діб, що в результаті було зафіксовано під час медогляду. Сьогодні кримінальна справа на стадії дебатів, Тобто я вже майже п'ять років перебуваю під вартою. Стан здоров'я щодня погіршується. Проблеми з підшлунковою залозою і селезінкою", – скаржився терорист.

Терорист Ігор Кушнір DonPress

Зазначається, що і в "ДНР", і в Росії скарги Кушніра залишили без розгляду.

"Я, як громадянин РФ, не маю можливості особисто звернутися ні до ППЧ РФ, ні до МЗС РФ, ні в Генеральне консульство РФ, зважаючи на відсутність на території "ДНР" такого... Мені необхідний правовий захист від свавілля і беззаконня з боку судової системи "ДНР"... Відбиті внутрішні органи постійно дають про себе знати болями і погіршенням стану здоров'я", – розповідав Кушнір.

Український журналіст Денис Казанський у телеґрам-каналі написав, що такі, як Кушнір, "перетворили Донбас у кримінальну резервацію, а тепер скаржаться".

"З 2015 року він сидить без суду і слідства, а його рідні скаржаться, що в "республіці" беззаконня і Росії немає жодного діла до свого громадянина, який сидить у жахливих умовах. Перетворили Донбас у кримінальну резервацію, а тепер скаржаться. За це свавілля ж і воювали! Русскій мір – це завжди так. Тож не нарікайте і насолоджуйтеся", – зазначив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в районі н. п. Таврійське загинув терорист "ДНР" Єгор Нестеров.