Зрадив Україну: прокуратура відстояла жорсткий вирок ексдепутату Криму

Колишній депутат Верховної Ради АР Крим Василь Ганиш, який підозрювався у державній зраді, нарешті відповість за вчинений злочин.

У столичному суді кримська прокуратура відстояла для нього справедливе покарання. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Апеляційний суд залишив в силі вирок Дніпровського районного суду м. Києва, яким за вчинений злочин проти України зраднику присудили 12 років позбавлення волі.

Василь Ганиш "Крим.Реалії"

"Прокуратура АР Крим відстояла у Київському апеляційному суді справедливість засудження колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що в березні 2014 року Ганиш взяв участь у засіданні Верховної Ради Криму, на якому було ухвалене незаконне рішення щодо проведення референдуму щодо статусу півострова, що фактично стало відправною точкою для наступної анексії Російською Федерацією українського півострову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дніпровський районний суд Києва 19 листопада 2019 року засудив колишнього депутата Верховної ради Криму шостого скликання Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі.

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