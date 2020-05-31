Старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген Добринський, який 30 травня зник у районі півострова Чонгар на адмінкордоні з Кримом, не міг сам перейти на бік противника.

За інформацією джерел OBOZREVATEL у бригаді, Євген із міста Сарни Рівненської області, у нього є маленька дитина.

"Відсутні будь-які мотиви для добровільного переходу. Адже він родом із Рівненщини, а не з Криму або Херсонській області – там у нього нікого немає. До того ж, у Добринського маленька дитина – синові всього чотири роки. Зрадити? Це практично виключено", – вважають військові.

Надзвичайна подія сталася в районі півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Кримом

В обставинах події зараз розбирається Військова служба правопорядку ЗСУ.

Про зникнення військовослужбовця з спостережного пункту "Берлога" стало відомо вранці 30 травня. Пункт знаходиться на ділянці, де перед ним немає постів українських прикордонників – тобто, на передовій.

За інформацією ВСП, поруч із наглядовим постом були виявлені сліди боротьби.

Вранці 31 травня представники російських спецслужб дзвонили в 13-й батальйон, уточнювали особисті дані солдата. Таким чином можна зробити висновок, що Євген Добринський зараз знаходиться на окупованій Росією території Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Юрій Межаков. 26 травня снайпер російсько-окупаційних військ убив військовослужбовця 28 ОМБр Віталія Лімборського.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!