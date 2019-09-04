Зрадили Україну: в мережі показали фото кримчан, які присягнули Путіну

У мережі показали зрадників України, які після анексії Криму в 2014 році прийняли громадянство Росії і поповнили ряди армії агресора.
Фото і коротка біографічна довідка опублікована на "Українському мілітарному порталі". Інформацію про зрадників збирали в соціальних мережах за допомогою волонтерів.
Іванов Олександр Іванович (27.01.1989)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: військова частина А2904 (окремий автомобільний батальйон, м. Бахчисарай). Водій автомобільної роти. Звання – матрос. Адреса: 98405, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай, вул. Затрубченка, 33, кв.5.
Іванов Олександр
Іванов Олександр
Бауков Олександр Сергійович (31.10.1993)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: військова частина А4474 (смт Машино). Старший майстер-регулятор ремонтної майстерні інженерного озброєння складу. Звання – матрос. Адреса: 98400, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай, вул.Фрунзе, 44, кв.30.
Бауков Олександр
Бауков Олександр
Губенко Олександр Ігорович (16.04.1993)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А2904 (окремий автомобільний батальйон, м Бахчисарай). Водій автомобільної роти. Звання - старший матрос. Адреса: 98460, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с.Верхоречье, ул.Нагорная, 11.
Губенко Олександр
Губенко Олександр
Нікітін Олександр Юрійович (15.06.1992)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в МНС рф, раніше служив у ЗС України (Повітряні сили). Адреса: 98440, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с.Скалисте, Вул.Східна, 8.
Нікітін Олександр
Нікітін Олександр
Смирнов Андрій Анатолійович (04.02.1993)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А2904 (м Бахчисарай). Водій-Заправник автомобільної роти підвозу пального. Звання - матрос. Адреса: АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. Ароматне, вул. тютюнова 10
Смирнов Андрій
Смирнов Андрій
Медведєв Артур Ігорович (16.06.1993)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Може ховатися за адресою: 98329, Україна, Автономна Республіка Крим, м.Керч, вул.Блюхера, 3, кв.103.
Медведєв Артур
Медведєв Артур
Владислав Бендас (29.06.1998)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим.
Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Проживає в Севастополі.
Владислав Бендас
Владислав Бендас
Хайбуллаев Еміль Куртумеровіч (02.06.1990)
До зради: Військова частина А2320 (с. Перевальне). Головний сержант автомобільного взводу підвозу військово - технічного майна автомобільної роти батальйону матеріально-технічного забезпечення. Звання - сержант. Адреса: АР Крим, с. Перевальне; (Джанкойський р-н, смт Вільне, ул.Виноградная 11, кв.2)
Хайбуллаев Еміль
Хайбуллаев Еміль
Куртумеров Чалгозов (08.02.1998)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Проживає в місті Феодосія.
Куртумеров Чалгозов
Куртумеров Чалгозов
Новик Олексій Вікторович (31.01.1973)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Академія військово-морських сил ім. П.С.Нахімова (м.Севастополь). Посада: заступник начальника науково-дослідного відділу (АСУП і інформаційних систем) наукового центру ВМС. Звання: капітан 2 рангу. Покликаний: 31.07.1991 Саксаганським РВК м Кривий Ріг. Адреса: АР Крим, м Севастополь, вул. Симонок 55 кв. 1.
Новик Олексій Вікторович
Новик Олексій Вікторович
Барабан Микола Миколайович (02.09.1987)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в МНС рф, раніше служив у ВМС України (берегова артилерійська група в м.Сімферополі). Адреса: 97556, Україна, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с.Демьяновка, вул.60 років створення СРСР, будинок 1.
барабан Микола
барабан Микола
Микита Володимирович Синицин (варіант Синіцин) (08.05.1997)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Проживає: 99029, Україна, м.Севастополь, просп.Генерала Острякова, 51, кв.59
Микита Синицин
Микита Синицин
Васильченко Роман Олександрович (21.12.1985)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Адреса: 98435, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с.Угловое, вул.Гагаріна, 6
Васильченко Роман
Васильченко Роман
Максимов Руслан Павлович (05.10.1978)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти сбора.Перешел на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А2904 (окремий автомобільний батальйон, м Бахчисарай). Командир відділення автомобільної роти підвозу. Проживає: 98403, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м.Бахчисарай, вул.Лісова, 1
Максимов Руслан
Максимов Руслан
Федюк Сергій Віталійович (20.09.1988)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Адреса: 98440, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Скалисте, ул.Николаева, 10
Федюк Сергій
Федюк Сергій
Шломін Олександр Олександрович (09.12.1971)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. Висланий для проходження служби з Криму в м Мурманськ. До зради: командир 47 команди плавзасобів (м.Севастополь). Звання: капітан-лейтенант.
Шломін Олександр
Шломін Олександр
Яріновскій Володимир Васильович (31.07.1989)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Зрадник Військової Присяги на вірність народу України (раніше служив у Військово-Морських Силах України). Адреса: 98404, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м.Бахчисарай, вул. Кримська, 16, кв.10.
Яріновскій Володимир
Яріновскій Володимир
Мелехин Владислав Євгенович (08.01.1994)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: військова частина А2320 (36 бригада берегової оборони, с. Перевальне). Посада: кулеметник відділення розвідки взводу спостереження і технічних засобів розвідки розвідувальної роти. Звання: матрос. Адреса: АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Ленінське, вул. Молодіжна 24, кв. 12.
Мелехин Владислав
Мелехин Владислав
Арпентьєв Віталій Вікторович (17.07.1993)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Адреса: 97214, Україна, Автономна Республіка Крим, Совєтський р-н, с.Алмазное, ул.Вишневая, 15
Арпентьєв Віталій
Арпентьєв Віталій
Шевченко Віталій Юрійович (29.07.1992)
Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Адреса: 95047, Україна, Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, ул.Марка Донського, 24, кв.56
Шевченко Віталій
Шевченко Віталій
Свириденко Євген Сергійович (02.09.1993)
Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Активно сприяв захопленню військової частини російським спецназом (див. Фото від березня 2014 року). Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А3835 (м Бахчисарай). Старший сапер відділення механізованих мостів групи інженерного забезпечення інженерного загону. Звання - старший матрос. Адреса: 98403, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м.Бахчисарай, вул.Шевченка, 23, кв.4.
Свириденко Євген
Свириденко Євген
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд засудив до 15 років в'язниці громадянина Росії, який воював на боці терористів "Л / ДНР" і вбивав українців під Дебальцеве.
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