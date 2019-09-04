Зрадили Україну: в мережі показали фото кримчан, які присягнули Путіну

У мережі показали зрадників України, які після анексії Криму в 2014 році прийняли громадянство Росії і поповнили ряди армії агресора.

Фото і коротка біографічна довідка опублікована на "Українському мілітарному порталі". Інформацію про зрадників збирали в соціальних мережах за допомогою волонтерів.

Іванов Олександр Іванович (27.01.1989)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: військова частина А2904 (окремий автомобільний батальйон, м. Бахчисарай). Водій автомобільної роти. Звання – матрос. Адреса: 98405, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай, вул. Затрубченка, 33, кв.5.

Іванов Олександр

Іванов Олександр

Бауков Олександр Сергійович (31.10.1993)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: військова частина А4474 (смт Машино). Старший майстер-регулятор ремонтної майстерні інженерного озброєння складу. Звання – матрос. Адреса: 98400, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай, вул.Фрунзе, 44, кв.30.

Бауков Олександр

Бауков Олександр

Губенко Олександр Ігорович (16.04.1993)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А2904 (окремий автомобільний батальйон, м Бахчисарай). Водій автомобільної роти. Звання - старший матрос. Адреса: 98460, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с.Верхоречье, ул.Нагорная, 11.

Губенко Олександр

Губенко Олександр

Нікітін Олександр Юрійович (15.06.1992)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в МНС рф, раніше служив у ЗС України (Повітряні сили). Адреса: 98440, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с.Скалисте, Вул.Східна, 8.

Нікітін Олександр

Нікітін Олександр

Смирнов Андрій Анатолійович (04.02.1993)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А2904 (м Бахчисарай). Водій-Заправник автомобільної роти підвозу пального. Звання - матрос. Адреса: АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. Ароматне, вул. тютюнова 10

Смирнов Андрій

Смирнов Андрій

Медведєв Артур Ігорович (16.06.1993)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Може ховатися за адресою: 98329, Україна, Автономна Республіка Крим, м.Керч, вул.Блюхера, 3, кв.103.

Медведєв Артур

Медведєв Артур

Владислав Бендас (29.06.1998)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим.

Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Проживає в Севастополі.

Владислав Бендас

Владислав Бендас

Хайбуллаев Еміль Куртумеровіч (02.06.1990)

До зради: Військова частина А2320 (с. Перевальне). Головний сержант автомобільного взводу підвозу військово - технічного майна автомобільної роти батальйону матеріально-технічного забезпечення. Звання - сержант. Адреса: АР Крим, с. Перевальне; (Джанкойський р-н, смт Вільне, ул.Виноградная 11, кв.2)

Хайбуллаев Еміль

Хайбуллаев Еміль

Куртумеров Чалгозов (08.02.1998)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Проживає в місті Феодосія.

Куртумеров Чалгозов

Куртумеров Чалгозов

Новик Олексій Вікторович (31.01.1973)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Академія військово-морських сил ім. П.С.Нахімова (м.Севастополь). Посада: заступник начальника науково-дослідного відділу (АСУП і інформаційних систем) наукового центру ВМС. Звання: капітан 2 рангу. Покликаний: 31.07.1991 Саксаганським РВК м Кривий Ріг. Адреса: АР Крим, м Севастополь, вул. Симонок 55 кв. 1.

Новик Олексій Вікторович

Новик Олексій Вікторович

Барабан Микола Миколайович (02.09.1987)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в МНС рф, раніше служив у ВМС України (берегова артилерійська група в м.Сімферополі). Адреса: 97556, Україна, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с.Демьяновка, вул.60 років створення СРСР, будинок 1.

барабан Микола

барабан Микола

Микита Володимирович Синицин (варіант Синіцин) (08.05.1997)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Проживає: 99029, Україна, м.Севастополь, просп.Генерала Острякова, 51, кв.59

Микита Синицин

Микита Синицин

Васильченко Роман Олександрович (21.12.1985)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Адреса: 98435, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с.Угловое, вул.Гагаріна, 6

Васильченко Роман

Васильченко Роман

Максимов Руслан Павлович (05.10.1978)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти сбора.Перешел на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А2904 (окремий автомобільний батальйон, м Бахчисарай). Командир відділення автомобільної роти підвозу. Проживає: 98403, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м.Бахчисарай, вул.Лісова, 1

Максимов Руслан

Максимов Руслан

Федюк Сергій Віталійович (20.09.1988)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Адреса: 98440, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Скалисте, ул.Николаева, 10

Федюк Сергій

Федюк Сергій

Шломін Олександр Олександрович (09.12.1971)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. Висланий для проходження служби з Криму в м Мурманськ. До зради: командир 47 команди плавзасобів (м.Севастополь). Звання: капітан-лейтенант.

Шломін Олександр

Шломін Олександр

Яріновскій Володимир Васильович (31.07.1989)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Зрадник Військової Присяги на вірність народу України (раніше служив у Військово-Морських Силах України). Адреса: 98404, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м.Бахчисарай, вул. Кримська, 16, кв.10.

Яріновскій Володимир

Яріновскій Володимир

Мелехин Владислав Євгенович (08.01.1994)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: військова частина А2320 (36 бригада берегової оборони, с. Перевальне). Посада: кулеметник відділення розвідки взводу спостереження і технічних засобів розвідки розвідувальної роти. Звання: матрос. Адреса: АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Ленінське, вул. Молодіжна 24, кв. 12.

Мелехин Владислав

Мелехин Владислав

Арпентьєв Віталій Вікторович (17.07.1993)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф. Адреса: 97214, Україна, Автономна Республіка Крим, Совєтський р-н, с.Алмазное, ул.Вишневая, 15

Арпентьєв Віталій

Арпентьєв Віталій

Шевченко Віталій Юрійович (29.07.1992)

Громадянин України – пособник російських окупантів АР Крим. Прийняв громадянство рф (країна-агресор), поступив на службу в нд рф (військова частина 98600, рембат, м.Сімферополь). Адреса: 95047, Україна, Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, ул.Марка Донського, 24, кв.56

Шевченко Віталій

Шевченко Віталій

Свириденко Євген Сергійович (02.09.1993)

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Активно сприяв захопленню військової частини російським спецназом (див. Фото від березня 2014 року). Перейшов на військову службу до окупантів. До зради: Військова частина А3835 (м Бахчисарай). Старший сапер відділення механізованих мостів групи інженерного забезпечення інженерного загону. Звання - старший матрос. Адреса: 98403, Україна, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м.Бахчисарай, вул.Шевченка, 23, кв.4.

Свириденко Євген

Свириденко Євген

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд засудив до 15 років в'язниці громадянина Росії, який воював на боці терористів "Л / ДНР" і вбивав українців під Дебальцеве.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!