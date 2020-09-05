"Зрада на самому верху": як "вагнергейт" загнав владу України в цугцванг

Офіс президента залишається в епіцентрі скандалу навколо зриву операції, яку нібито провели українські спецслужби. З кожним днем через появу нових даних градус напруги зростає, а влада опинилась у цугцвангу: зам'яти справу вже неможливо, розслідувати – страшно.

Що відбувається в резонансній справі – розбирався OBOZREVATEL.

Суть скандалу

29 липня під Мінськом було затримано 33 "вагнерівців", а через два тижні український Офіс генерального прокурора звернувся в Генпрокуратуру Білорусі з запитами про передання 28 із них. Незважаючи на те, що ці особи брали участь у бойових діях на Донбасі, Білорусь повернула їх Росії.

17 серпня агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко озвучив скандальну інформацію: українські спецслужби проводили операцію з виманювання бойовиків. Вони повинні були прибути в Україну, де їх і затримали б українські силовики, проте глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито зірвав цей план.

Потім журналіст Юрій Бутусов додав інформацію, озвучену Шевченком, а почав свій допис у Facebook словами "зрада на самому верху". Бутусов заявив, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба був звільнений після того, як зажадав розслідувати провал операції із захоплення "вагнерівців", відкладеної керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Затримання "вагнерівців" у Білорусі. Скриншот із відео білоруського КДБ

Також Бутусов заявив, що після наради в Офісі президента України трапився навмисний витік інформації, щоб привернути увагу спецслужб Білорусі до терористів, аби спровокувати їх затримання тощо.

Мотивом таких дій нібито було небажання Єрмака псувати відносини з РФ.

Після цього в хід пішла важка "артилерія". Українські спецслужби прокоментували "вагнергейт" у дусі "це не ми, а хто стверджує інше – рука Кремля". Схоже відреагував і сам глава Офісу президента, назвавши те, що відбувається, "дезінформаційною атакою на розкол українського суспільства".

Досить звичні пояснення, але далі щось пішло не так.

У хід пішли докази

Назвати цю ситуацію скандалом – значить нічого не сказати. Запідозрити керівника Офісу президента в державній зраді під час війни – з таким Україна ще не стикалася. Однак період повного заперечення перервали наступні публікації відео, різних документів, а також "свідки".

У розпорядженні журналістки Яніни Соколової виявилися аудіозаписи нібито вербування нашими спецслужбами російських бойовиків. Вони розповіли, хто ними керує і в яких країнах вони діють. Зокрема, в ході бесіди росіянин Денис Харитонов зізнався в участі в бойових діях на Донбасі.

Журналістка Любов Величко опублікувала на YouTube-каналі інтерв'ю, яке вона взяла нібито в куратора спецоперації. Водночас задля безпеки обличчя чоловіка було приховано, а його ім'я і посада не називалися (за твердженням Людмили, він дійсно є співробітником однієї з наших спецслужб. – Ред.).

"Куратор" розповів подробиці про спецоперацію й заявив, що вже дано команду знищувати всі матеріали справи, що стосуються цієї спецоперації, в усіх правоохоронних і не тільки органах України. Також він наполягає на створенні ТСК (Тимчасової слідчої комісії), у якій будуть усі важелі для нормального розслідування провалу спецоперації.

Юрій Бутусов зі свого боку назвав ім'я учасника спецоперації й виклав фото ветерана АТО Тараса Костанчука, зроблене нібито біля кабінету начальника ГУР. Який, за словами журналіста, викликав Костанчука і ще одного розвідника й переконав їх скасувати заплановану пресконференцію про деталі спецоперації.

Тарас Костанчук – нібито безпосередній учасник спецоперації. Фото: Facebook Юрія Бутусова

А в п'ятницю, 4 серпня, інформаційну бомбу підірвав народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв. Він заявив, що в його розпорядженні є повний пакет документів щодо всіх "вагнерівців", задокументованих українськими спецслужбами. Це, зокрема, протоколи розшифрувань розмов вербувальника з "вагнерівцями", підписані старшим слідчим СБУ, підозри, які подавались до суду й підписані відповідальною особою Офісу генерального прокурора.

На думку депутата, все це "доводить цинічну брехню влади, яка намагалася приховати факт проведення цієї операції, яка насправді є унікальною й показує, наскільки якісно українські спецслужби навчилися працювати в бойових умовах з 2014 року". Ар'єв зажадав негайного створення ТСК, а потім опублікував частину документів.

Паспорти російських найманців, яких нібито задокументували українські спецслужби. Фото: Facebook Володимира Ар'єва

Розслідувати або "заткнути"?

Журналіст Юрій Бутусов, якого вже прозвали головним ньюзмейкером скандальної справи, вважає, що справа зрушила з мертвої точки. На 9 вересня його викликали на допит до Офісу генпрокурора – до того ж у межах кримінального провадження, номер якого він раніше назвав як такий, що "має стосунок" до операції українських спецслужб.

Бутусов сподівається, що ця кримінальна справа "отримає свою правову оцінку".

"Переговори з РФ і поступки РФ під час війни – за таке треба нести відповідальність. А тим більше, якщо є підозри в зраді й роботі на російські спецслужби низки вищих керівників, які ухвалюють рішення в ОП", – повідомив він.

Чи стане допит Бутусова дійсно відправною точкою для розслідування, яке розставить крапки над "і" в можливій держзраді керівника Офісу президента Андрія Єрмака, поки є сумніви. Юристи вважають, що це може бути "хитрим способом заборонити подальше розголошення інформації". Тобто просто "закрити рота".

Увечері 4 вересня Бутусов виступив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", під час якого деякі українські політики стали загравати з Росією.

Журналіст заявив, що в Єрмака був конфлікт інтересів щодо секретної спецоперації українських спецслужб із викриття найманців "Вагнера".

"Єрмак є переговорником про мир з РФ, контактує безпосередньо з помічником Путіна Дмитром Козаком і одночасно взяв участь у нараді, де обговорюються дії проти РФ всупереч тим мирним переговорам, які він проводить. Тобто, на мій погляд, виник повний конфлікт інтересів", – зазначив Бутусов.

За його словами, передання даних про спецоперацію народним депутатам відбулося тому, що співробітники силових структур України не вірили в бажання влади проводити розслідування витоку інформації.

"Через те що вони бояться, що це буде просто замовчано й не будуть зроблені висновки, ці дані були продемонстровані у Верховній Раді", – підкреслив журналіст.

Йому заперечив нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який взагалі заявив, що ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було.

"Не було спецоперації, це абсурд. З огляду на парламентський контроль ми можемо перевіряти тільки ту інформацію, яка нам виглядає достовірною", – наголосив він.

Шуфрич підкреслив, що він у страшному сні не уявляє, щоб хтось взяв на себе відповідальність "спровокувати взяття в заручники пасажирів величезного іноземного повітряного судна з іноземними пасажирами заради того, щоб спробувати затримати 32 професіоналів-убивць, які з будь-якого шматка заліза зроблять собі зброю, захоплять літак і полетять куди завгодно".

Зі свого боку колишній голова СБУ та експосол України в Білорусі Валентин Наливайченко стверджує, що оприлюднений Бутусовим план із затримання "вагнерівців" реалізувати було неможливо.

"Якщо спецоперація й була, то її результат віддали КДБ Білорусі", – констатував він.

Загалом позиція ОПЗЖ дивним чином співпадає з позицією Офісу президента. Цікаво, що 4 вересня Росія розширила персональні санкції проти України, куди потрапили депутати з усіх фракцій Верховної Ради, крім "Слуги народу" та ОПЗЖ.

Озвучені в ефірі факти причетності ОП до зриву спецоперації щодо "вагнерівців", у разі їх підтвердження, можуть тягнути на кримінальну відповідальність. Але виникає питання, чи буде проведено розслідувати зараз, чи лише після зміни влади в країні.

Весь ефір "Свободи слова Савіка Шустера":

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