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Зовсім юний! У мережі показали фото бійця ВСУ, який загинув на Донбасі

1.2тЧитати новину російською

У зоні проведення ООС на Донбасі 6 червня загинув боєць ВСУ Степан Литковець.

Як повідомляє прес-служба Лебединської райадміністрації Сумської ОДА, 13 червня хлопець був похований в селі Підопригори, де живуть його батьки.

Степан отримав несумісні з життям поранення під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

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"Йому було всього 21 рік. Зенітник. Служив у 37-му батальйоні територіальної оборони зенітного ракетного взводу 56-ї окремої механізованої бригади", - написано в повідомленні.

Як писавOBOZREVATEL, напередодні стало відомо про величезні втрати терористів на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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