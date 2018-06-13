Зовсім юний! У мережі показали фото бійця ВСУ, який загинув на Донбасі

У зоні проведення ООС на Донбасі 6 червня загинув боєць ВСУ Степан Литковець.

Як повідомляє прес-служба Лебединської райадміністрації Сумської ОДА, 13 червня хлопець був похований в селі Підопригори, де живуть його батьки.

Степан отримав несумісні з життям поранення під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

"Йому було всього 21 рік. Зенітник. Служив у 37-му батальйоні територіальної оборони зенітного ракетного взводу 56-ї окремої механізованої бригади", - написано в повідомленні.

Як писавOBOZREVATEL, напередодні стало відомо про величезні втрати терористів на Донбасі.