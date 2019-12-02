"Хлопчисько" і найкращий снайпер: ексклюзивні дані про можливого вбивцю дитини депутата

Одним із підозрюваних у жорстокому вбивстві 3-річного сина бізнесмена і депутата В'ячеслава Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега. Хлопець родом із Черкаської області, з патріотичної сім'ї. Його добре знають і військові, і волонтери.

Він у 17 років вирушив на фронт як доброволець, а зі своїм імовірним співучасником Семеновим (ім'я так і не вдалося з'ясувати) він познайомився під час служби.

OBOZREVATEL першим публікує деталі біографії підозрюваного у вбивстві молодого ветерана.

Був снайпером і воював із 17 років

За словами товаришів по службі Андрія Лавреги (позивний Тихий), хлопець воював на Сході з 17 років. Андрія не завжди брали навіть на операції, хоча він рвався в бій, намагався всюди бути першим. "Через юний вік його завжди оберігали, ще зовсім хлопчисько. Але він один із кращих, був і снайпером", – каже боєць.

Андрій Лаврега з позивним Тихий Facebook Олександра Ярового

Андрій Лаврега Facebook Олександра Ярового

У соціальних мережах Андрій називає себе Олександром Яровим. Серед друзів у нього є і його мама, Людмила Лаврега, теж із міста Черкаси, як і Андрій.

Андрій (другий праворуч) Facebook Олександра Ярового

Андрій крайній праворуч Facebook Олександра Ярового

Андрій із бойовими товаришами (другий зліва) Facebook Олександра Ярового

Андрій (другий праворуч)

За фото видно, що мама завжди підтримувала сина, приїжджала до них у батальйон "Аратта", знайома з його командиром "Червнем" (Гергертом). У коментарі OBOZREVATEL Гергерт підтвердив, що й Андрій Лаврега, й інший підозрюваний Семенов були в його батальйоні.

Мама Андрія з журналістами розмовляти не захотіла. Та й, судячи з усього, жінка навіть не в курсі того, що сталося. Також на сторінці в Ярового (Андрія Лавреги) є відео "Днюха Тихого", де друзі вітають його з днем народження. "Тихий" це позивний Лавреги.

Командир "Червень", у якого служив Андрій Лаврега, сказав, що сім місяців тому він пішов із батальйону. "Він прийшов і сказав: "Усе, я більше не можу". Він три роки на війні. Люди, які повертаються з фронту, вони можуть убивати. Я про це вже чотири роки кричу. Якщо я доросла людина, я все для себе зрозумів, усвідомив, то це пацани. Він із 17 років воює, він класний снайпер. Винні ті, хто затіяв війну і ті, хто цих пацанів за три копійки зараз наймає для вбивств", – говорить "Червень".

Кілер стріляв із будинку навпроти

Нагадаємо, 1 грудня, в неділю, у центрі Києва біля ресторану "Маріо" був розстріляний джип бізнесмена і депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Куля потрапила в його 3-річного сина, хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Сам депутат не постраждав.

Тихий у центрі Facebook Олександра Ярового

Поліція зуміла затримати двох підозрюваних. За даними OBOZREVATEL, ними виявилися Андрій Лаврега і Семенов. Обом приблизно по 20 років, вони в минулому – бійці добровольчого батальйону.

Також, за даними поліції, стріляли по джипу з будинку навпроти. Як розповів на брифінгу глава поліції Києва Крищенко, затримані заздалегідь орендували приміщення і підготувалися до вбивства.

Розкрити злочин допомогли свідки, які перебували у сірому "Хюндаї". Поліція знайшла їх і завдяки їх показанням з'ясувала, звідки велася стрільба.

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