Знято з авто: з'явилося нове відео катастрофи Boeing в Ірані

У мережі опублікували нове відео, де зображений момент аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ біля аеропорту Тегерана, Іран.

Запис у Twitter розмістив спеціальний кореспондент ВВС в Ірані Алі Хашем.

"Нове відео про катастрофу українського літака в Ірані, яке показує, що літак загорівся приблизно за 56 секунд до його падіння", – йдеться в повідомленні.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq