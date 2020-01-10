Знято з авто: з'явилося нове відео катастрофи Boeing в Ірані

У мережі опублікували нове відео, де зображений момент аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ біля аеропорту Тегерана, Іран.
Запис у Twitter розмістив спеціальний кореспондент ВВС в Ірані Алі Хашем.
"Нове відео про катастрофу українського літака в Ірані, яке показує, що літак загорівся приблизно за 56 секунд до його падіння", – йдеться в повідомленні.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq- Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
Зазначимо, що ролик зроблено з авто. У салоні сиділи кілька людей, які стали очевидцями катастрофи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
У МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав, а також прокоментували катастрофу в Ірані.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".
У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії МАУ в Тегерані.
Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні несправності.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.
Лише 10 січня Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключається, але поки не є підтвердженою.
Водночас Зеленський розгнівав українців ігноруванням ракетної версії авіакатастрофи літака МАУ.
Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.
Участь США в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Тегерані може затягнутися через американські санкції, накладені на Іран.
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