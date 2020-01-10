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10 січня • оновлено в 16:42
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Знято з авто: з'явилося нове відео катастрофи Boeing в Ірані

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У мережі опублікували нове відео, де зображений момент аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ біля аеропорту Тегерана, Іран.

Запис у Twitter розмістив спеціальний кореспондент ВВС в Ірані Алі Хашем.

"Нове відео про катастрофу українського літака в Ірані, яке показує, що літак загорівся приблизно за 56 секунд до його падіння", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ролик зроблено з авто. У салоні сиділи кілька людей, які стали очевидцями катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

  • У МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав, а також прокоментували катастрофу в Ірані.

  • Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

  • У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

  • Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії МАУ в Тегерані.

  • Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні несправності.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Лише 10 січня Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключається, але поки не є підтвердженою.

  • Водночас Зеленський розгнівав українців ігноруванням ракетної версії авіакатастрофи літака МАУ.

  • Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.

  • Участь США в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Тегерані може затягнутися через американські санкції, накладені на Іран.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
Авіакатастрофа МАУ розбився літак видео
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну что, брехуны, теперь осознали ценность материалов беллингкэт и прочих словоблудов?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПОПАДАНИЕ ХОТЯ БЫ ОДНОЙ РАКЕТЫ ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ К XEPАМ ОТРЫВАЕТ КРЫЛЬЯ И РАЗРЫВАЕТ САЛОН! А тут он еще минуту летал после ДВУХ РАКЕТ!???
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Он Алекс
Он Алекс
Великий Кормчий, у кукурузника да
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
И шо, вы таки хотите сказать, что подбитый (аж двумя) ракетами самолёт плавно так снижается и разбивается об землю?
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