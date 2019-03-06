Зняти Тимошенка з виборів за 5 млн: у ГПУ відзвітували про "політичні репресії"

Генеральна прокуратура України спільно з ГБР і СБУ затримали голову однієї з політичних партій, який пропонував кандидату в президенти України Юрію Тимошенко 5 млн грн за відмову від участі в майбутніх виборах.

Про це в Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко. Політик діяв разом зі спільником.

Відзначається, що до ГПУ звернувся сам Тимошенко, повідомивши про спроби вплинути на нього. Зловмисники були затримані через кілька днів за підозрою в перешкоджанні здійсненню виборчого права за ч. 3 ст. 157 КК.

Юрій Тимошенко prm.ua

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

"З огляду на відоме слідству листування затриманих виконавців з політиками, чекаю гвалту про політичні репресії", – прокоментував Луценко.

Як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, місцезнаходження спільника встановлюється.

"Вищезазначене особа, спільно з іншим громадянином України, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, незаконним способом схиляли кандидата в президенти України відмовитися від участі в президентських виборах, які повинні відбутися 31.03.2019, шляхом написання заяви в Центральній виборчій комісії про зняття своєї кандидатури, і пропонували йому за відмову від участі у виборах в якості винагороди кошти в сумі 5 млн грн", – розкрила подробиці Сарган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві розгорівся скандал через обладнання для прослуховування, виявлене біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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