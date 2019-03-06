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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зняти Тимошенка з виборів за 5 млн: у ГПУ відзвітували про "політичні репресії"

5.8тЧитати матеріал російською

Генеральна прокуратура України спільно з ГБР і СБУ затримали голову однієї з політичних партій, який пропонував кандидату в президенти України Юрію Тимошенко 5 млн грн за відмову від участі в майбутніх виборах.

Про це в Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко. Політик діяв разом зі спільником.

Відзначається, що до ГПУ звернувся сам Тимошенко, повідомивши про спроби вплинути на нього. Зловмисники були затримані через кілька днів за підозрою в перешкоджанні здійсненню виборчого права за ч. 3 ст. 157 КК.

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Юрій Тимошенко

Юрій Тимошенко

prm.ua

Зняти Тимошенка з виборів за 5 млн: у ГПУ відзвітували про "політичні репресії"

Facebook Юрій Луценко

Зняти Тимошенка з виборів за 5 млн: у ГПУ відзвітували про "політичні репресії"

Facebook Юрій Луценко

"З огляду на відоме слідству листування затриманих виконавців з політиками, чекаю гвалту про політичні репресії", – прокоментував Луценко.

Як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, місцезнаходження спільника встановлюється.

"Вищезазначене особа, спільно з іншим громадянином України, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, незаконним способом схиляли кандидата в президенти України відмовитися від участі в президентських виборах, які повинні відбутися 31.03.2019, шляхом написання заяви в Центральній виборчій комісії про зняття своєї кандидатури, і пропонували йому за відмову від участі у виборах в якості винагороди кошти в сумі 5 млн грн", – розкрила подробиці Сарган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві розгорівся скандал через обладнання для прослуховування, виявлене біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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Особи
Юрій ТимошенкоЮрій Луценко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019ГПУСБУДержавне Бюро Розслідувань
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Юльке, видимо, мешает.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Обозреватель! Закрой этот раздел. Тут нормальных нет. Или почти нет. ЛБ правильно сделал, когда закрыл эту лавочку.....
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Pooh Vini
Pooh Vini
Старую пердливую алчную старуху вообще кто то поддерживает ?😃 Обозреватель услужливо лижет ей жопу и запрещает комменты. Ссуки продажные,что тварь косатая,что ваше СМИ - конченое
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Говорова Елена
Говорова Елена
Evlanov Sergey, а чего этот ЮРИЙ здесь делает? И что ему эти 5 млн. Даже дураку понятна его роль и в депутатах, и в кандидатах. Одна физиономия чего стоит?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Pooh Vini, если копнуть, то окажется,что этих придурков наняла именно она: выгодно снятие этого кандидата только ей.
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