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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зняти Тимошенка з виборів за 5 млн: Луценко назвав ім'я замовника

6.2тЧитати матеріал російською

Народний депутат Валерій Дубіль ("Батьківщина") є замовником шантажу і підкупу за відмову балотуватися на виборах президента України кандидата у президенти Юрія Тимошенка.

Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Двоє зловмисників затримані... У нас є заява самого кандидата у президенти і його помічника про шантаж і фінансову пропозицію, а далі ми повертаємося до смс, в якій написане ім'я — Валера БЮТ. Цей номер належить народному депутату України Дубілю. І ми не маємо до нього права доступу. Просто знаємо, що цей номер є у багатьох адресних книгах, і в моїй зокрема", — сказав він.

Юрій Тимошенко

Юрій Тимошенко

prm.ua

Луценко також показав листування двох затриманих напередодні при спробі дати хабар Тимошенку.

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Генпрокурор також повідомив, що другим затриманим при спробі дати Юрію Тимошенку хабар в розмірі 5 млн грн є глава Партії захисників України Тарас Костанчук.

"Костанчук ще й кандидат у генпрокурори за інтернет-опитуваннями одного з кандидатів у президенти, а також його співучасник — Олександр Іщенко", — сказав він.

Луценко також додав, що є підстави підозрювати Дубіля у причетності до створення мережі агітаторів для підкупу виборців.

За його словами, є запис розмови, на якій людина з голосом, схожим на голос Дубіля, інструктує мережу агітаторів і гарантує їм оплату.

Луценко додав, що якщо нардеп відмовиться надати зразок свого голосу для експертизи добровільно, слідчі візьмуть його з відкритих джерел.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня ГПУ спільно з ДБР і СБУ затримали главу однієї з політичних партій, який пропонував кандидату у президенти України Юрію Тимошенку 5 млн грн за відмову від участі в майбутніх виборах.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
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Севченко Николай
Севченко Николай
Команда Юльки из штанов выпрыгивает, лишь бы ее пропихнуть во власть. Светлое будущее для настоящих барыг и коррупционеров. Мечта Путина и всей России.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И все это не мешает бабюле кричать что она самая честная а вокруг одни бандиты.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Ivanenko Petr, и вы этому верите. Это же луценко......
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