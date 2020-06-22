Зняла прапор РФ: "ДНР" передали Україні викрадену дружину іспанця

Представники так званої влади "ДНР" видали українській стороні дружину іспанського підданого Євгенію Йепес-Вінуесу (Лукієнко), яку викрали в Донецьку через російського прапора.

Це відбулося вранці 22 червня. За даними інформагентства "ОстроВ", про це уродженка Донецька сама повідомила своїм близьким по телефону.

За її словами, терористи привезли її додому з того місця, де насильно утримували, й "дали пів години на збір найнеобхіднішого". Після цього жінку відвезли до лінії розмежування.

За словами Євгенії, її били тільки спочатку після затримання, а потім перестали.

"Мабуть, у зв'язку з тим, що її викрадення набуло широкого розголосу в ЗМІ та питання її звільнення піднімалося не тільки українською делегацією на Мінській ТКГ, але й іспанським посольством", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що озброєні люди увірвалися до Йепес-Вінуеси після того, як вона прибрала із зовнішнього фасаду своєї квартири на вул. Артема в Донецьку російський прапор, який окупанти повісили на честь Дня Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 3 червня в окупованому Донецьку терористи "ДНР" викрали дружину громадянина Іспанії Євгенію Йепес-Вінуесу.