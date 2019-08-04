"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який втік із країни в 2014 році, назвав фашизмом намальований у Кам'янець-Подільському мурал із главою Директорії УНР Симоном Петлюрою.

Своє обурення політик висловив на сторінці в Twitter. "Ось цей фашизм, який зараз відроджується в Україні", – заявив він.

"Слідом за Києвом, мурал із зображенням Симона Петлюри з'явився в Кам'янець-Подільському. В місті, де бойовики під проводом цього самого Петлюри влаштували єврейський погром, який тривав три дні", – написав політик.

Микола Азаров Соцмережі

Мурал із Петлюрою в Кам'янець-Подільському PRESS-ЦЕНТР

"Азіров, ти ідіот! Вчи українську історію!" "У старого черговий напад маразму. Це як треба тупанути, що б Петлюру назвати фашистом?" "Фашизм на сьогодні називається рашизм", "Знову таблетки не випив?" "Не заздри, твого портрета навіть на курнику не намалюють", – відповіли Азарову в коментарях.

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Ось цей фашизм, який зараз відроджується в Україні.



Слідом за Києвом мурал із зображенням Симона Петлюри з'явився в Кам'янець-Подільському. У місті, де бойовики під проводом цього самого Петлюри влаштували єврейський погром, який тривав 3 дні. pic.twitter.com/v9Pb1wVPmi - Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) August 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Служба зовнішньої розвідки розсекретила майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки в 1920-1930 роках, зокрема про вбивство глави її Директорії Симона Петлюри.

Раніше на Кремль-ТБ вибухнули новою страшилкою про кривавий режим Петлюри в 1928-1930 роках.

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