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"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

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Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який втік із країни в 2014 році, назвав фашизмом намальований у Кам'янець-Подільському мурал із главою Директорії УНР Симоном Петлюрою.

Своє обурення політик висловив на сторінці в Twitter. "Ось цей фашизм, який зараз відроджується в Україні", – заявив він.

"Слідом за Києвом, мурал із зображенням Симона Петлюри з'явився в Кам'янець-Подільському. В місті, де бойовики під проводом цього самого Петлюри влаштували єврейський погром, який тривав три дні", – написав політик.

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Микола Азаров

Микола Азаров

Соцмережі

Мурал із Петлюрою в Кам'янець-Подільському

Мурал із Петлюрою в Кам'янець-Подільському

PRESS-ЦЕНТР

"Азіров, ти ідіот! Вчи українську історію!" "У старого черговий напад маразму. Це як треба тупанути, що б Петлюру назвати фашистом?" "Фашизм на сьогодні називається рашизм", "Знову таблетки не випив?" "Не заздри, твого портрета навіть на курнику не намалюють", – відповіли Азарову в коментарях.

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

"Знову таблетки не випив?" Азаров розсмішив мережу "черговим нападом маразму"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Служба зовнішньої розвідки розсекретила майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки в 1920-1930 роках, зокрема про вбивство глави її Директорії Симона Петлюри.

Раніше на Кремль-ТБ вибухнули новою страшилкою про кривавий режим Петлюри в 1928-1930 роках.

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Особи
Микола Азаров Симон Петлюра
Місце
Україна
Теги
мурал політика
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