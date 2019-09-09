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9 вересня • оновлено в 12:57
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ФСБ РФ заявила про затримання українців на кордоні з окупованим Кримом

16.1т Читати матеріал російською

Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації заявили про затримання двох українців на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонщиною.

Як повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ в окупованому Криму, чоловіки нібито перебували у "федеральному розшуку".

За інформацією відомства, один із затриманих – житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой". У прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова".

Кордон Криму з Херсонською областю

Кордон Криму з Херсонською областю

0552.ua

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Також у відомстві повідомили про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який теж нібито перебуває у розшуку з 2016 року – за вчинення крадіжки зі значною шкодою. Чоловіків передали російській поліції.

Підтвердження цієї інформації в інших джерелах немає. Також немає ні фото, ні прізвищ затриманих.

Зазначимо, що російська сторона не відкриває персональні дані затриманих на кордоні українців. Тому ідентифікувати їх неможливо. У Держприкордонслужбі України стверджують, що не підтримують "контактів із окупантами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка СБУ розсекретила керівника Управління ФСБ РФ в анексованому Криму, який замовляв вбивства бізнесменів і брав активну участь у захопленні півострова. Йдеться про громадянина Росії, генерал-лейтенанта Леоніда Михайлюка, якого направили до Криму в листопаді 2018 року.

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Анексія Криму
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ну от, кремль набирає нових заручників взамін виданих. Чудова стратегія: набираєш заручників і віддаєш їх взамін здачі суверенитету України. "Геніальний пєрєговорщік" Зеленський забезпечить цю здачу гарантовано. Ще й попіариться на цьому.
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