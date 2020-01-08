Знову Boeing 737! З'ясувався фатальний факт про катастрофу українського літака в Ірані

Катастрофа в Ірані Boeing 737 авіакомпанії "Українські авіалінії", який трапився вранці 8 січня, – це не перший подібний трагічний інцидент, який відбувається саме з літаками цієї моделі і їхніми модифікаціями.

Зокрема, більше 20 років тому в горах Греції розбився український Як-42. Фатальний збіг обставин призвів до загибелі 62 пасажирів і 8 членів екіпажу. Про це пише "КП в Україні".

Йдеться про авіакатастрофу пасажирського літака Як-42 під Салоніками у кінці 1997 року, яка стала однією з найбільших за всі роки незалежності. Тоді на борту загинули всі члени екіпажу і пасажири – 70 осіб, українці і греки, які летіли на різдвяні канікули.

Boeing 737 неодноразово потрапляли в аварії

"Експерти довго вивчали обставини трагедії і записи чорних скриньок, і досі серед них немає єдиної думки, чому літак здійснив незрозумілий маневр, врізавшись у гірський масив Пієрія, прилеглий до гори Олімп", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 грудня 1997 року рейс 241 компанії "Аеросвіт" виконувався літаком Boeing 737 за маршрутом Київ – Одеса – Салоніки. На проміжній посадці в Одесі було виявлено нібито несправність двигуна, і "Боїнг" повинен був зійти з маршруту. Серед причин, чому це трапилося, була версія, що літак елементарно недозавантажили. Так, розрахований на 103 пасажири, він летів, заповнений трохи більше ніж наполовину – тоді було продано лише 62 квитка. Політ до Греції літак не продовжив. Через декілька годин йому на заміну було викликано повітряне судно Як-42 із реєстраційним номером UR-42334, якому "злою долею було визначено поповнити досьє авіакатастроф і списки їхніх жертв".

Катастрофа Як-42 під Салоніками ru.wikipedia.org

"Спочатку за резервним екіпажем звернулися до нас, до Дніпропетровська. Екіпаж у нас був, а ось резервного літака не було. Тоді звернулися до Львова, там резервний екіпаж разом з резервним літаком виявилися в наявності. Вони і вирушили до Одеси", – розповів екскомандир ескадрильї Дніпропетровського об'єднаного авіазагону, льотчик із 40-річним стажем Костянтин Проскура.

За його словами, літак підлітав до Салоніків, коли вже стемніло, а небо було затягнуте хмарами. Екіпаж був упевнений, що диспетчер спостерігає їх на радарі, однак, як з'ясувалося, інформація про наявність в аеропорту радіолокаційного комплексу – посадкового радара – була недостовірною. Радара просто не було.

Водночас екіпаж сильно відхилився від схеми заходу, навіть не помітивши цього, і "проскочив" над аеропортом на великій висоті. Диспетчери дали вказівку йти на друге коло, виконавши правий розворот із набором висоти, а піднявшись на 1800 метрів, вийти на радіомаяк аеропорту.

Крах українського літака Boeing 737 в Тегерані

"Екіпаж судна втратив просторове орієнтування і був у замішанні. Незважаючи на попередження системи небезпечної близькості земної поверхні, льотчики нічого не встигли зробити, і через декілька хвилин літак зіткнувся зі схилом гори за 70 кілометрів від аеропорту на висоті 1000 м. Страшний удар об Олімп був не єдиним – лайнер кинуло ще декілька разів. Спочатку удар правого крила припав на верхівки дерев, які опинилися зрізаними на висоті 10 метрів від землі. Потім – зіткнення фюзеляжу з деревами, які були зламані на висоті 6,4 і 1 метр від землі. Останні дерева були повалені і вирвані з коренем. І, нарешті, судно вдарилося об землю на відстані 100 метрів від місця першого удару. Тіла пасажирів потім знаходили протягом всієї цієї страшної стометрівки... " – пише видання про деталі трагедії.

Пошукова група була сформована одразу після зникнення літака, проте через складні погодні умови виявити уламки розбитого Як-42 і тіла людей вдалося лише 20 грудня.

Катастрофа Як-42 під Салоніками avia.pro

Після вивчення записів "чорних скриньок" і всіх обставин, причинами того, що трапилося, назвали непідготовленість українських льотчиків і помилку місцевих диспетчерів.

Тільки через три роки після авіакатастрофи, 6 жовтня 2000-го, почався судовий процес над авіадиспетчерами Салонікського аеропорту. Їх звинувачували за декількома пунктами, враховуючи неумисне вбивство і порушення правил роботи. В результаті вони були засуджені до п'яти років в'язниці. Однак у грудні 2002 року апеляційний суд Салоніків після перегляду справ скоротив термін ув'язнення до 4 років і 4 місяців кожному.

Зазначається, що через два роки після трагедії на місці катастрофи Як-42 греки відкрили меморіал, проте на ньому не були вказані прізвища українців. Незабаром син однієї із загиблих в тій авіакатастрофі Олександр Желясков з'ясував імена всіх пасажирів і побудував там каплицю. Ні греки, ні українці давно нікого не звинувачують в трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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