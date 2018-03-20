"Знищують героя": у Рубана в суді з'явився нардеп-покровитель

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко заявила про свою готовність взяти на поруки голову організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці замаху на президента Петра Порошенка.

Парламентар навіть подала відповідне клопотання до суду, оскільки вважає всі звинувачення на адресу Рубана голослівними. Свою позицію вона виклала на особистій сторінці в Facebook.

"Це людина, яка найбільше хотіла миру в Україні! Це офіцер, який захищав Україну і в своєму житті допоміг багатьом людям. Під час роботи волонтерської організації "Офіцерський корпус", за часів війни з країною-агресором, Російською Федерацією, спільною роботою зі Службою безпеки було звільнено з полону понад 800 осіб", - написала вона.

Крім того, Савченко назвала Рубана героєм, якого намагаються знищити.

Клопотання Савченко про взяття Рубана на поруки Facebook Надії Савченко

Клопотання Савченко про взяття Рубана на поруки Facebook Надії Савченко

Як повідомляв "Обозреватель", 8 березня СБУ на Донбасі затримала Рубана з арсеналом різного озброєння. 20 березня в Апеляційному суді Києва призначили засідання, на якому розглядають апеляцію на його арешт.