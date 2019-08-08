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"Знищив дах за 10 хвилин": на Рівненщині пронісся потужний смерч

1.3т Читати матеріал російською

У середу ввечері, 7 серпня, у місті Здолбунів Рівненської області, потужний смерч зірвав шифер із дахів будівель. Найбільше постраждав місцевий будинок-інтернат. Там уже в четвер, 8 липня, через відсутність покрівлі злива почала затоплювати приміщення.

Як повідомив сайт "UA:Рівне", негода пошкодила усі три житлові корпуси інтернату (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Заклад попросив владу терміново знайти гроші на ремонт, оцінюючи збитки у пів мільйона гривень.

Дах будинку

Дах будинку

UA:Рівне

Заступник директора будинку-інтернату Андрій Спірідонов розповів, що, окрім знищеної покрівлі, на території закладу смерч повикорчовував із корінням дерева.

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"Приблизно о 22-й годині вечора буквально за 10 хвилин пронісся смерч", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Одесою 3 серпня разом із потужними зливами пронеслися два смерчі, у зв'язку з чим рятувальники оголосили другий, помаранчевий, рівень небезпеки.

  • На популярному серед українців курорті Кирилівка в Запорізькій області 4 серпня пройшов сильний шторм. Негода змусила багатьох туристів передчасно закінчити свою відпустку і залишити морське узбережжя.

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