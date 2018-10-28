''Знищить за 6 кілометрів!'' ЗСУ показали потужне відео з передової

ЗСУ продемонстрували ефективність застосування міномета в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Відповідне відео опубліковано на сторінці прес-центру штабу ООС в Facebook. Відзначається, що мінометники хоч і вийшли з передової лінії, але продовжують тренуватися на полігонах, щоб бути готовими до виконання бойового завдання в будь-яких умовах.

"Міномет - це 120-міліметровий кулак командира батальйону, яким він швидко може вдарити супротивника з несподіваною позиції. Ця потужна колективна зброя, здатна вражати ціль на дальності понад 6 кілометрів", - написано в повідомленні.

"Знання математики, точність розрахунків, швидкість передачі даних - основа точності. Допомагають сучасні технології - артилерійські планшети. Натиснувши одну кнопку можна віддати команду на відкриття вогню разом з установками для стрільби", - розповіли військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні волонтер розповів про епічну ганьбу терористів "ДНР", які примудрилися знищити власну позицію.