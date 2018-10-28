''Знищить за 6 кілометрів!'' ЗСУ показали потужне відео з передової

ЗСУ продемонстрували ефективність застосування міномета в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Відповідне відео опубліковано на сторінці прес-центру штабу ООС в Facebook. Відзначається, що мінометники хоч і вийшли з передової лінії, але продовжують тренуватися на полігонах, щоб бути готовими до виконання бойового завдання в будь-яких умовах.
"Міномет - це 120-міліметровий кулак командира батальйону, яким він швидко може вдарити супротивника з несподіваною позиції. Ця потужна колективна зброя, здатна вражати ціль на дальності понад 6 кілометрів", - написано в повідомленні.
"Знання математики, точність розрахунків, швидкість передачі даних - основа точності. Допомагають сучасні технології - артилерійські планшети. Натиснувши одну кнопку можна віддати команду на відкриття вогню разом з установками для стрільби", - розповіли військові.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні волонтер розповів про епічну ганьбу терористів "ДНР", які примудрилися знищити власну позицію.
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".