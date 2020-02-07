Знищило б усе за секунди: на Донбасі запобігли теракту терористів

Під Слов'янськом на Донеччині співробітники Нацгвардії та СБУ виявили в кущах біля траси гранатомет РПГ-22 й знешкодили його, запобігши ймовірному теракту.

За словами фахівців, у разі спрацювання вибуховий пристрій міг би призвести до численних жертв. Про це інформує пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що агентурну інформацію про засіб ураження, захований поблизу траси М03, під час виконання завдань отримали представники військової контррозвідки СБУ в ОТУ "Північ".

На Донбасі попередили теракт терористів

"Ми обстежили приблизно пів гектара узбіччя дороги. Знайдений боєприпас був у готовності для використання. Це РПГ-22 "Нетто" (реактивна протитанкова граната)", – йдеться в повідомленні.

Як зауважив командир групи розмінування в ОТУ "Північ", на приведення у дію та стрільбу із цього засобу ураження знадобилося б лише декілька секунд.

Під Слов'янськом в кущах біля траси виявили ворожий гранатомет РПГ-22 Facebook/Операція Об'єднаних сил

"З огляду на його стан, ми робимо висновок, що його заклали нещодавно", – підкреслив фахівець.

Ворожий гранатомет РПГ-22 Facebook/Операція Об'єднаних сил

Також він додав, що у разі втілення злочинного задуму диверсія могла спричинити численні людські жертви серед цивільного населення чи військовослужбовців. Адже автомобільна траса активно використовується для вантажних та пасажирських перевезень, крім того, поруч розташований населений пункт.

Під Слов'янськом в кущах біля траси виявили ворожий гранатомет РПГ-22 Facebook/Операція Об'єднаних сил

Ворожий гранатомет РПГ-22 Facebook/Операція Об'єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тимчасово окупований Донбас прибула комісія Південного військового округу Збройних сил Росії. Вона перевіряє рівень бойової підготовки терористів "Л/ДНР".

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