"Знищили!" З'явилося відео потужного удару ЗСУ по терористах під Донецьком

Українські військовослужбовці завдали прицільного удару по укріпленнях терористів "ДНР" недалеко від Донецька.

Про це повідомляється на сторінці блогера "Львівський метрополітен" у Twitter, у понеділок, 11 березня.

"ЗСУ знищили укріплення орків на Ясинуватській розв'язці", — написано в повідомленні. При цьому інші подробиці не уточнюються.

ВСУ знищили зміцнення орків на Ясинуватської розв'язки 👍 pic.twitter.com/xGWxRcOZfe - Львівський метрополітен (@natohawks) 11 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Донбасі були ліквідовані два терористи "Л/ДНР". У мережу потрапили їхні фото.

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