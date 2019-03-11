"Знищили!" З'явилося відео потужного удару ЗСУ по терористах під Донецьком

Українські військовослужбовці завдали прицільного удару по укріпленнях терористів "ДНР" недалеко від Донецька.
Про це повідомляється на сторінці блогера "Львівський метрополітен" у Twitter, у понеділок, 11 березня.
"ЗСУ знищили укріплення орків на Ясинуватській розв'язці", — написано в повідомленні. При цьому інші подробиці не уточнюються.
ВСУ знищили зміцнення орків на Ясинуватської розв'язки 👍 pic.twitter.com/xGWxRcOZfe- Львівський метрополітен (@natohawks) 11 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Донбасі були ліквідовані два терористи "Л/ДНР". У мережу потрапили їхні фото.
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