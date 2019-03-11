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"Знищили!" З'явилося відео потужного удару ЗСУ по терористах під Донецьком

9.1тЧитати матеріал російською

Українські військовослужбовці завдали прицільного удару по укріпленнях терористів "ДНР" недалеко від Донецька.

Про це повідомляється на сторінці блогера "Львівський метрополітен" у Twitter, у понеділок, 11 березня.

"ЗСУ знищили укріплення орків на Ясинуватській розв'язці", — написано в повідомленні. При цьому інші подробиці не уточнюються.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Донбасі були ліквідовані два терористи "Л/ДНР". У мережу потрапили їхні фото.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРООС
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какие накуй террористы, это 6-я механизированная дивизия 1-й танковой армии ВС РФ которая с февраля 2014 наступает на Киев
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Зачётно вата горит!
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4
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