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"Знищили!" ЗСУ потужно вдарили по терористах на Донбасі

1.7тЧитати матеріал російською

У районі Попасної Луганської області у напрямку Первомайська (тимчасово окупована територія) військовослужбовці ЗСУ ліквідували двох терористів.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на сторінці у Facebook, опублікувавши розмову з одним із бійців 54-ї бригади, в зону відповідальності якого входить зазначена територія.

"Ми два дні тому двох сепарів знищили. Ось вони і бісяться", — розповів співрозмовник.

ЗСУ

ЗСУ

24 канал

Новини
"Плюшка ватрушкам": офіцер ЗСУ показав розгром позиції терористів на Донбасі

За його словами, для ліквідації вистачило одного ПТКР (протитанкова керована ракета). "Прямо в опорник зайшов. Вже підтвердили дані. Одним із загиблих виявився командир взводу", — додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні випробували нове ударне озброєння для ЗСУ.

Також українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР та артилерійські установки.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Мы два дня назад два ящика стекломоя уничтожили. Вот они и бесятся", — рассказал собеседник.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Значит скоро прилетит самолет в Киев забитый безногими калеками)
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