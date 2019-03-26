"Знищили!" ЗСУ потужно вдарили по терористах на Донбасі

У районі Попасної Луганської області у напрямку Первомайська (тимчасово окупована територія) військовослужбовці ЗСУ ліквідували двох терористів.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на сторінці у Facebook, опублікувавши розмову з одним із бійців 54-ї бригади, в зону відповідальності якого входить зазначена територія.

"Ми два дні тому двох сепарів знищили. Ось вони і бісяться", — розповів співрозмовник.

ЗСУ 24 канал

За його словами, для ліквідації вистачило одного ПТКР (протитанкова керована ракета). "Прямо в опорник зайшов. Вже підтвердили дані. Одним із загиблих виявився командир взводу", — додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні випробували нове ударне озброєння для ЗСУ.

Також українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР та артилерійські установки.

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