Підірвали бліндаж і терористів: ЗСУ похвалилися гучною операцією на Донбасі

Бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр розгромила позицію російсько-окупаційних військ на Донбасі у відповідь на провокаційні обстріли.
Відео на своєму YouTube-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що ворог систематично вів прицільний вогонь по підрозділах Об'єднаних сил.
"За даними розвідки, втрати серед окупантів становлять три людини незворотними і три — санітарними, знищений бліндаж противника і пошкоджена одна одиниця військової техніки", — повідомив він.
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.
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