"Знищили снайпера": українські військові розповіли про нові успіхи ООС

На Донбасі в районі проведення Операції Об'єднаних сил 25 травня російські окупаційні війська вели вогонь із заборонених видів зброї.

Бойові дії велися майже на всій лінії зіткнення, а найактивніше супротивники обстрілювали Маріупольський напрямок в районі населених пунктів Водяне і Широкино. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"В ході контрснайперскої боротьби було знищено снайпера противника, який вів прицільний вогонь по захисникам Широкиного. Підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь, стійко утримуючи зайняті позиції на лінії зіткнення. За даними розвідки, знищено 2 і поранено 4 бойовики російсько-терористичних військ", - розповіли в прес-службі.

Як писав OBOZREVATEL, бійці Операції Об'єднаних сил збили на Донбасі безпілотник терористів, який розвідував позиції Збройних сил України.