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"Знищили повністю!" ЗСУ похвалилися гучною операцією на Донбасі

1.8тЧитати матеріал російською

Бійці групи К-2 з 54-ї механізованої бригади знищили Урал окупантів разом із боєкомплектом, який вони доправили на одну з позицій в районі Золотого Луганської області.

Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Мисягін на своєму каналі YouTube. З його слів, за діями окупантів військові спостерігали, їх вели з повітря (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Дочекалися моменту початку розвантаження і за кілька хвилин повністю знищили. Повністю!" — написав він.

"Знищили повністю!" ЗСУ похвалилися гучною операцією на Донбасі

Також серйозно був пошкоджений БТЛБ, який зміг від'їхати, але незабаром заглухнув у 300 метрах від позиції. У цій операції крім техніки, були знищені двоє окупантів, один був поранений.

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Мисягін нагадав невелику передісторію: у січні 2019 року окупанти з протитанкового гранатомета підірвали вантажівку Урал одного з батальйонів 54-ї бригади. Тоді загинув один український військовий і четверо отримали поранення.

"Після тієї трагедії група сказала, що за одну підірвану машину вони візьмуть втричі більше. Ось цей Урал якраз і був тим третім. До нього були знищені два КамАЗи з зенітками", — пояснив волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Да здра...ой да здохнет новоросия
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