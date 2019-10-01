"Знищено або розкрадено": у мережі жорстко висміяли плакат терористів "ДНР"

У мережі жорстко висміяли плакат із написом "З відродження музею до відродження Донбас Арени", розміщений на території окупованого терористами "ДНР" Донецька. Користувачі відзначили нищівний вплив "русского міра".

Український журналіст і блогер Денис Казанський написав на своїй сторінці у Twitter, що для найманців характерно "відроджувати те, що раніше чудово працювало".

"Ось такий сітілайт у Донецьку. "З відродження музею до відродження Донбас Арени". А що ж трапилося з музеєм і Донбас Ареною? Начебто були цілі, навіщо ж їх відроджувати? Ах, так, з ними трапилося "ДНР". "ДНР" – це коли доводиться відроджувати те, що раніше чудово працювало", – зазначив Казанський.

Плакат на території окупованого Донецька Twitter Дениса Казанського

Користувачі почали активно коментувати пост і підтримали автора.

"У вас ще все працює і функціонує? Тоді "русскій мір" іде до вас", "Там же, напевно, в чаші (Частина стадіону. – Ред.) все або просто знищено, або розкрадено, як меблі у "привіконних приміщеннях" (у тих, що можна побачити через скляні стіни)", – підкреслили вони.

Вот такой ситилайт в Донецке. "С возрождения музея к возрождению Донбасс арены". А что же случилось с музеем и Донбасс ареной? Вроде были в целости, зачем же их возрождать?



Ах да, с ними случилось ДНР. ДНР - это когда приходится возрождать то, что раньше прекрасно работало pic.twitter.com/GnHHdUw7rb — Денис Казанський (@den_kazansky) 1 жовтня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Житель Донецька Євген Цейтлін, який поїхав два роки тому до Москви після початку війни на Донбасі, повернувся у місто і поділився враженнями. За його словами, за останні два роки окупований Донецьк помітно збіднів і деградував.

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що Російська Федерація розпиляла заводи, фабрики і зупинила металургійні комбінати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також у мережі з'явилися нові фото окупованого російськими найманцями Донецька. Місто занепадає, а за порядком ніхто не стежив – воно виглядало занедбаним.

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