Знищення найманців "Вагнера": у мережі показали ще одного вбитого бойовика

У мережі з'явилося фото одного з найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", убитого в Сирії у результаті удару авіації коаліції США.

Знімок поширив блогер Necro Mancer у Twitter, розповівши, що загиблого звали Дорджи Манджу і він мав звання старшого лейтенанта.

Бойовик помер у районі Дейр-ез-Зора 7 або 8 лютого, а похований був 17 березня. Також наголошується, що найманець був родом із Республіки Калмикія.

При цьому, як пише блогер, невідомо, чи воював вагнерівець на Донбасі.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", найманці "Вагнера" отримали нове завдання.