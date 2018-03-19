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Знищення найманців "Вагнера": у мережі показали ще одного вбитого бойовика

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У мережі з'явилося фото одного з найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", убитого в Сирії у результаті удару авіації коаліції США.

Знімок поширив блогер Necro Mancer у Twitter, розповівши, що загиблого звали Дорджи Манджу і він мав звання старшого лейтенанта.

Бойовик помер у районі Дейр-ез-Зора 7 або 8 лютого, а похований був 17 березня. Також наголошується, що найманець був родом із Республіки Калмикія.

При цьому, як пише блогер, невідомо, чи воював вагнерівець на Донбасі.

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Місце
Сирія
Об'єкт
ПВК Вагнер
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