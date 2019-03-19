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Знищені! ЗСУ відповіли "Л/ДНР" за кривавий понеділок на Донбасі

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Двоє окупантів були знищені, ще двоє поранені в результаті бойових дій на Донбасі 18 березня.

Також втрат зазнала Україна – один наш воїн загинув. У відповідь ЗСУ знищили дві бойові машини піхоти і дві одиниці військової автомобільної техніки супротивника. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 18 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас тричі застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську й стрілецьку зброю.

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"Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": із мінометів калібрів 120 та 82 мм — поблизу села Катеринівка; двічі — зі снайперської та стрілецької зброї, а також великокаліберних кулеметів, і у подальшому — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Хутір Вільний", — йдеться в повідомленні ОС.

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один український вояк загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 17 березня. У відповідь ЗСУ знищили трьох і поранили чотирьох терористів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Победоносная борьба с воображаемыми российскими войсками на Донбассе продолжается, с реальными в Крыму хуже- туда у сильнейшей армии цеевропы сунуться пять лет играет очко
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Бег Сргей
Бег Сргей
Мокшы свинорылые, орда козломордая гореть вам в аду, твари кацапские! Слава Украине!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Укроинца на форуме всегда можно узнать по тупости, хамству и отсутствию аргументов
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Очередной бред щеневмерликов. Свиньи-налетайте хавать!
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К К
К К
Батурин Юрий, Урод ты юрко .
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2
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