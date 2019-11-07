"Зніміть рожеві окуляри!" 34-річний українець вже два тижні лежить у комі через недбалість лікарів

В Івано-Франківську чоловік впав у кому після операції на руці. Уже два тижні він не приходить до тями, а в лікарні не можуть пояснити, як таке могло трапитися.

Рідні вважають, що у цій ситуації винен лікар-анестезіолог, вони вже звернулися із заявою в поліцію. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Зламав руку на дитячій гірці

34-річний батько двох дітей Олег Якуц ще 21 жовтня отримав травму. Катаючись із дитиною на гірці, невдало впав на руку, в результаті перелом плечової кістки в суглобі. Наступного дня він звернувся до травмпункту. Лікар, подивившись результати рентгену, сказав, що перелом не простий і доведеться робити операцію.

Олег Якуц із дружиною Facebook Іванни Якуц

25 жовтня в Івано-Франківській лікарні №1 чоловіку зробили операцію. Однак після неї він так і не прийшов до тями.

"Після обіду його забрали в операційну. Це було приблизно о 14.30. А о 17-й годині його привезли в палату без свідомості. Ми знаємо, що о 16.30 лікар-анестезіолог вже вийшов з операційної. У палату до Олега іноді навідувався лікар-травматолог, перевіряв, чи прийшов він до тями. А анестезіолог не з'являвся.

Але Олег так і не прокидався. Вже опівночі скликали консиліум, тоді туди з'явився анестезіолог. Було ухвалене рішення перевести його в реанімацію", – розповідає OBOZREVATEL хрещена дітей сім'ї Ірина.

Є питання до анестезіолога

Вже майже два тижні Олег не приходить до тями, а нещодавно лікарі повідомили, що у нього почалася застійна пневмонія.

У сім'ї Олега двоє маленьких дітей Facebook Іванни Якуц

"Мама Олега зловила цього анестезіолога в коридорі і запитала, що з її сином. Він відповів, мовляв, "зніміть рожеві окуляри, ваш син у важкому стані". Вони не можуть пояснити нам, що ж трапилося. У нас немає претензій до травматологів, але є питання до анестезіолога. Тепер вони кажуть, що в кому він впав на операційному столі. Так що ж ви не бачили, що з ним відбувається?", – обурюється Ірина.

Родичів лікарі заспокоюють, кажуть, що всі показники в Олега у нормі, навіть МРТ головного мозку. А ось що трапилося з ним і головне – хто у цьому винен, сказати не можуть. Вже радилися з фахівцями, але таке у них нібито вперше.

Олег з Іванною Facebook Іванни Якуц

Родичі Олега вже звернулися в поліцію з приводу недбалості анестезіолога. Там повідомили, що відкрили провадження у ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків. За цією статтею винному загрожує до двох років обмеження або позбавлення волі.

Головний лікар міської лікарні №1 Івано-Франківська Тарас Василик заявив, що лікарі діяли згідно з протоколом. За його словами, у пацієнта після операції триває глибокий сон і до сьогодні він ще не прийшов до тями.

Консиліум лікарів констатує, що пацієнт перебуває у комі. Причому кома у нього то поверхнева, то глибша. Головний лікар запевняє, що вони роблять усе, щоб стабілізувати стан Олега.

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