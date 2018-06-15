Знімають порно та гвалтують: як в Україні полюють за дітьми

В Україні все частіше знімають дитяче відео для дорослих. Останній резонансний приклад - батьки використовували для цього власну 4-річну дитину. Всього ж з початку 2018-го зафіксовано понад 200 випадків, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Експерти розповіли OBOZREVATEL, що розкрити такі злочини допомагають іноземні фахівці. А автори подібних роликів викладають їх на закритих ресурсах, гонорари отримують у криптовалюті. Один ролик коштує 500-1000 доларів.

Входив у довіру в соцмережах

Дикий випадок у Кривому Розі вразив українців. Батьки знімали порновідео з власної 4-річною донькою. Батьки часто переїздили з місця на місце, відео викладали на закритому ресурсі, а "гонорари" отримували у криптовалюті. У поліції розповіли OBOZREVATEL, що 29-річний батько і 30-річна мати - вихідці з Кавказу, змушували дочку приймати різні відверті пози, фотографували і самі брали участь у відео.

Це не перший випадок в Україні, коли дорослі використовують дітей для зйомок подібних відео. Не так давно у Харкові затримали 22-річного зловмисника. Як кажуть в Харківській поліції, він входив у довіру до неповнолітніх, спілкувався з ними через соцмережі і змушував їх під різними приводами створювати фото порнографічного характеру.

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"Використовуючи анонімні сервери і заходи конспірації, чоловік зареєструвався в соцмережах, зокрема і в заборонених в Україні. Там він знайомився з неповнолітніми і входив до них у довіру. Отримані фото і відео він використовував для обміну на тематичному російському закритому веб-ресурсі", - розповіли OBOZREVATEL в поліції.

Працівникам кіберполіції вдалося встановити його IP-адресу і з'ясувати, де він живе. Проти нього порушено справу за ч. 4 ст. 301 КК України.

У лютому цього року у приватному дитсадку Запоріжжя виник скандал. Без дозволу батьків під час тихої години фотограф робив знімки дітей. Самі батьки стверджували, що фото були занадто відвертими. Наприклад, дівчаток знімали по пояс оголеними. Щоправда, перевірка психологів і поліції нічого такого в діях чоловіка не виявила.

У прес-службі департаменту кіберполіції України повідомили OBOZREVATEL, що такий резонансний злочин, коли батьки використовували у зйомках свою маленьку дитину, розкрили вперше.

Заступник начальника департаменту Віталій Чубаєвський також зазначив у розмові з нами, що цього року вже задокументовано понад 200 випадків поширення в Україні дитячої порнографії. І це вдвічі більше, ніж минулого року! "Для цього створюються, наприклад, веб-студії, де можна в режимі онлайн переглядати відео анонімно. До роботи в таких веб-студій залучають і неповнолітніх. А злочинці отримують доступ до неповнолітніх через соцмережі, і вербують їх для зйомки подібних відео", - каже Чубаєвський.

Використовують слов'янських дітей

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба каже, що подібні випадки в Україні поодинокі. "Нашій кіберполіції дуже складно розкривати подібні злочини. Адже такі відео і фото розміщуються на закритих ресурсах, а розплачуються за них криптовалютою. Як правило, знаходити злочинців вдається за допомогою іноземних правоохоронців. А міжнародні експерти стверджують, що на подібних відео на закритих ресурсах дуже багато дітей слов'янської національності. Встановити звідки вони - з України, Білорусі чи Росії - неможливо, але факт залишається фактом", - пояснив OBOZREVATEL Кулеба.

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Керівник Лабораторії комп'ютерної криміналістики Cyberlab Сергій Прокопенко наводить приклад, як наші фахівці викривають тих, хто знімає дитяче відео для дорослих. "Зазвичай ФБР знаходить такий сайт, запускає туди свого таємного покупця, потім зламує ресурс та ідентифікує його користувачів. Так вони зламали один з найбільших сайтів, де поширювали подібну продукцію, і дані про українців передали нам. Щоправда, великим успіхом розслідування так і не увінчалося. З одного боку, нашим кіберслідчим не вистачає досвіду. З іншого, у нас існує всього три статті, які стосуються злочинів в Інтернеті. І вони вимагають подання доказів до суду. Для цього треба проводити специальні експертизи, а фахівців у нас раз-два та й усе", - розповів нам Прокопенко.

Кулеба закликає створити в кіберполіції окремий підрозділ, який займатиметься виключно сексуальними злочинами в мережі. "Ресурсів не вистачає, а у них багато роботи, пов'язаної з фінансовими злочинами в Інтернеті. Тому потрібен окремий підрозділ", - каже Кулеба.

Скільки заробляють

Також експерти стверджують, що дитячий порнобізнес настільки прибутковий, що ті, хто за ним стоїть, йдуть на будь-які хитрощі, щоб уникнути покарання. "Продукція викладається на спеціалізованих сайтах, а ті, хто цим цікавиться, обмінюються способами захисту. Сайти ці анонімні, вони вимагають складної реєстрації та попередньої оплати", - каже Прокопенко. За словами експерта, "автори" подібних порно-роликів отримують від 500 до 1000 доларів за кожен.

А глава Асоціації troubleshooter Сергій Креймер вважає, що такий нелегальний бізнес приносить мільярдні доходи його власникам: "Всі ці ролики і знімки публікуються на Дарт Net. А він ніким не контролюється. Оплата проводиться в біткоїнах та іншій криптовалюті. Тому знайти винного і довести провину дуже складно".

Також Креймер вказує на те, що в українському законодавстві дуже багато прогалин. "В Україну їдуть міжнародні педофіли, які ховаються від переслідування у своїх країнах. Пару років тому у нас заарештували австрійського педофіла. І що? Потім його відпустили, не вистачило доказів. Не секрет, що до нас їдуть і любителі порнотуризму. Якось накрили міжнародну групу в різних країнах, так ось дітей ім також постачали з України, причому працівники соцслужб підшукували їх у неблагополучних сім'ях", - каже Креймер.