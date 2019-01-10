МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Знімав загиблий ''кіборг'': опубліковане унікальне відео битви за Донецький аеропорт

8.7тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися унікальні кадри боїв за Донецький аеропорт, які проходили взимку 2014-2015 років. Їх автором є загиблий "кіборг" Олексій Болдирєв.

Він служив у 93-й бригаді ЗСУ і загинув у грудні 2015 року. Зняті ним відеоролики з епіцентру бойових дій війни за незалежність України оприлюднили на сторінці Babylon'13 у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Бачите, як усе сиплеться. Тут взагалі все летить! Я не бачу нічого. Наші БТРи, пацани! Прийшли наші на підмогу. Будемо живі!" — коментував бій український захисник.

Фрагмент відео

Фрагмент відео

Оприлюднений ролик складається із нарізки фрагментів, знятих у різний час. На одному з них — діалог Болдирєва з друзями, котрі запитали у нього, навіщо він знімає відео.

Фрагмент відео

Фрагмент відео

Олексій Болдирєв

Олексій Болдирєв

Facebook Лілія Сова

"А раптом я завтра помру? Хоч якась пам'ять залишиться", — відповів боєць.

Він загинув через рік після зйомки відеозапису в результаті підриву на невідомому пристрої біля с. Опитне, пише "Апостроф".

Як писав OBOZREVATEL, бойовик Роман Джумаєв, який вбивав "кіборгів", спокійно жив у Маріуполі і видавав себе за ветерана АТО.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, проте він був випущений із СІЗО і довгий час навіть не перебував під домашнім арештом.

Читайте всі новини по темі "Бої за донецький аеропорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Бої за донецький аеропорт
Місце
УкраїнаДонецьк
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
4
Смішно
5
Цікаво
33
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Северг Олег
Северг Олег
Будем жити (с) ... не ты не будешь. Ты сгниёшь и тебе съедят черви. А так собакам собачья смерть. Всё логично
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Проценко Володимир
Проценко Володимир
а я видел видео как козломордая тварь в Чечне бросило гранату в подвал где прятались женщины и дети а после этого зашли туда автоматчики и дострелили тех кто остался в живых,в этом вся козломордая суть,херои хуевые,за спинами женщин и детей воевать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Проценко ,а ты нам его покажи,гадёныш пиздлявый. Может и про Волынь у тебя видео есть...покажи полякам,выродок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Слава вам, наші захисники! Рятівники наші! Вічна пам"ять загиблим та вікова пошана живим!!! Авы, кацапы, даже не смейте тянуть свои грязные ручонки к светлой памяти погибших Воинов!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
CARGO 100
CARGO 100
Ткачук Татьяна, руки еще морать, их берцами ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги