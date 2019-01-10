Знімав загиблий ''кіборг'': опубліковане унікальне відео битви за Донецький аеропорт

У мережі з'явилися унікальні кадри боїв за Донецький аеропорт, які проходили взимку 2014-2015 років. Їх автором є загиблий "кіборг" Олексій Болдирєв.

Він служив у 93-й бригаді ЗСУ і загинув у грудні 2015 року. Зняті ним відеоролики з епіцентру бойових дій війни за незалежність України оприлюднили на сторінці Babylon'13 у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Бачите, як усе сиплеться. Тут взагалі все летить! Я не бачу нічого. Наші БТРи, пацани! Прийшли наші на підмогу. Будемо живі!" — коментував бій український захисник.

Фрагмент відео

Оприлюднений ролик складається із нарізки фрагментів, знятих у різний час. На одному з них — діалог Болдирєва з друзями, котрі запитали у нього, навіщо він знімає відео.

Фрагмент відео

Олексій Болдирєв Facebook Лілія Сова

"А раптом я завтра помру? Хоч якась пам'ять залишиться", — відповів боєць.

Він загинув через рік після зйомки відеозапису в результаті підриву на невідомому пристрої біля с. Опитне, пише "Апостроф".

Як писав OBOZREVATEL, бойовик Роман Джумаєв, який вбивав "кіборгів", спокійно жив у Маріуполі і видавав себе за ветерана АТО.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, проте він був випущений із СІЗО і довгий час навіть не перебував під домашнім арештом.