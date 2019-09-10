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10 вересня • оновлено в 22:36
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"Знімав статеві органи сина": скандал із педофілом у Вінниці обріс страшними подробицями

27.7т Читати матеріал російською

Скандал із 32-річним педофілом у Вінниці, який наклав на себе руки в СІЗО, обріс новими жахливими подробицями.

Як з'ясувалося, слідчі встановили в його квартирі приховані камери і жахнулися від побаченого. Він розбещував і знімав на порно своїх 5-річного сина і 3-річну доньку, йдеться в сюжеті "ТСН".

На кадрах видно, як чоловік б'є і душить дівчинку. Крім того, він знімав відверті ролики і викладав їх у мережу.

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Підозрюваний у педофілії, який наклав на себе руки в СІЗО

Підозрюваний у педофілії, який наклав на себе руки в СІЗО

Скріншот з відео

"Він статеві органи свого сина знімав і розсилав у мережі з пропозицією вступити з ним у статевий зв'язок", – розповіли в поліції.

Крім того, у квартирі цілковита антисанітарія. Діти спали на підлозі на брудному матраці.

Злату і Давида віддадуть на всиновлення. Також тепер у поліції багато питань до соціальних служб та вихователів дитячого садка, які або не побачили, або не захотіли побачити, що в родині відбувається недобре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині 40-річний чоловік розбещував своїх маленьких дітей і продавав у мережі порноролики з їхньою участю.

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Україна Вінниця
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