"Знімав статеві органи сина": скандал із педофілом у Вінниці обріс страшними подробицями

Скандал із 32-річним педофілом у Вінниці, який наклав на себе руки в СІЗО, обріс новими жахливими подробицями.

Як з'ясувалося, слідчі встановили в його квартирі приховані камери і жахнулися від побаченого. Він розбещував і знімав на порно своїх 5-річного сина і 3-річну доньку, йдеться в сюжеті "ТСН".

На кадрах видно, як чоловік б'є і душить дівчинку. Крім того, він знімав відверті ролики і викладав їх у мережу.

Підозрюваний у педофілії, який наклав на себе руки в СІЗО Скріншот з відео

"Він статеві органи свого сина знімав і розсилав у мережі з пропозицією вступити з ним у статевий зв'язок", – розповіли в поліції.

Крім того, у квартирі цілковита антисанітарія. Діти спали на підлозі на брудному матраці.

Злату і Давида віддадуть на всиновлення. Також тепер у поліції багато питань до соціальних служб та вихователів дитячого садка, які або не побачили, або не захотіли побачити, що в родині відбувається недобре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині 40-річний чоловік розбещував своїх маленьких дітей і продавав у мережі порноролики з їхньою участю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!