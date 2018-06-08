Знімав порно: на Київщині батько розбещував 13-річну дочку

У Київській області чоловік розбещував 13-річну дочку і змушував її робити порнографічні фото і відео, які продавав в Інтернеті.

Як говориться в прес-службі обласної прокуратури, в лютому 2017 32-річний батько тільки познайомився зі своєю дочкою, з якою не підтримував родинних зв'язків.

"Протягом року дівчинка приїжджала в гості до своєї бабусі та батька в одне із сіл Миронівського району, під час таких візитів чоловік періодично вчиняв розпусні дії, про що дізналась мати малолітньої дитини, побачивши переписку в соцмережі останньої, в результаті чого звернулась до правоохоронних органів із відповідною заявою", - сказано в повідомленні.

В ході розслідування було встановлено, що протягом всього часу спілкування він примушував дівчинку фотографувати і знімати відео оголеного тіла на телефон, а потім пересилати йому через Viber.

"У період з червня 2017 року по лютий 2018 року батько щонайменше раз на місяць отримував від потерпілої фотографії та відеозображення, які з метою отримання грошової винагороди завантажував у мережу Інтернет та надавав відкритий доступ до вказаних файлів невизначеному колу осіб, від яких отримував на картковий рахунок грошову винагороду, загальна сума якої становить майже 20 тисяч гривень", - зазначили в прокуратурі.

Збоченцю повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 156 (вчинення розпустних дій щодо своєї малолітньої дочки) та ч. 4, 5 ст. 301 (виготовлення, зберігання, розповсюдження, інше переміщення з метою розповсюдження, вчинене щодо зображень та інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію та примушування неповнолітньої до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, вчинене повторно) КК України.

"За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинені злочини зловмиснику загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - резюмували у відомстві.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в травні охоронець торгового центру в Києві побив дитину за відсутність замовлення в кафе.