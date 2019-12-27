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27 грудня • оновлено в 08:16
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Знімав агонію на телефон: у Харкові трапився дикий інцидент

7.4т
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У Харкові чоловік, який вигулював собаку, зняв на телефон передсмертну агонію людини, яка лежала на землі.

Відео він потім виклав в мережу. Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі в Харкові. Інформація про виявлення тіла в лісопосадці надійшла ще 20 грудня.

В той же день в мережі з'явилося відео, на якому ця людина ще помітна живою. Чоловік в безпорадному стані лежав на землі.

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"Патрульні поліцейські встановили людину, яка зробила цей відеозапис і виклав в соціальній мережі. Як з'ясувалося, 34-річний місцевий житель вийшов на прогулянку з собаками і почув підозрілі звуки. Підійшовши ближче, він побачив чоловіка, який, на його думку, поводився неадекватно . Він зняв це на відео і виклав в соціальну мережу", – розповіли в поліції.

Загиблим виявився 31-річний житель Харківської області, який в той день поїхав у справах до міста. За інформацією поліції, він загинув через гострий розлад кровообігу і гостру кардіоміопатію.

Чоловікові, який зняв передсмертну агонію людини і не допоміг йому, загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Харкові передсмертну агонію людини зняли на телефон

У Харкові передсмертну агонію людини зняли на телефон

ruinformer.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі посеред вулиці на очах у натовпу помер чоловік.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Харків
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Хо Хол
Хо Хол
надеюсь это атошник был))
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