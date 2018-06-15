Знімали в порно 4-річну дочку: суд ухвалив рішення відносно батьків-ґвалтівників

Подружжя, які використовувало 4-річну дочку для зйомки порнографії, заарештували на 2 місяці.

Як повідомляє прес-служба поліції, рішення виніс суддя Жовтневого районного суду Полтави.

"Суд виніс рішення про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - відзначили в поліції.

МВС

Повідомляється, що дії затриманих кваліфіковані за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня правоохоронці затримали сімейну пару . Батьки дівчинки вступали з нею в статеві зносини, фіксуючи це на відео, а потім продавали зняті відеофайли.

Дитину, швидше за все, віддадуть до дитячого будинку.