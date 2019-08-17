"Знімали шкуру з обличчя": терористи "ДНР" запустили дикий фейк про "звірства" ЗСУ

Терористи "ДНР" видали черговий неадекватний фейк про нібито "звірства", які українські захисники вчиняли з окупантами.

В одному зі ЗМІ бойовиків з'явилися домисли терориста батальйону "Оплот" Едуарда Яшенкова про те, як українські воїни нібито забивали прикладами насмерть полонених ворогів.

"6 листопада 2014 року вперше на Новомар'ївці був узятий блокпост. Під командуванням нашого першого комбата ми силами 18 осіб взяли блокпост і втрималися там хвилин 40. Але був наказ відійти. Так, п'ять чоловік ми втратили. Коли ми, через два-три дні, обміняли убитих, з мого взводу, "Ведмедика" привезли до патологоанатома. А він вийшов і сказав: "Хлопці, він загинув не від куль. У нього була проломлена голова прикладами". Прикладом автомата була проломлена голова. Його добили, він поранений був", – почав свою страхітливу розповідь несамовитий терорист.

Терористи "ДНР" "Вчасно"

А командир роти батальйону окупантів "Оплот" Андрій Вяткін взагалі заявив, що воїни ЗСУ нібито спеціально калічили мертві тіла окупантів, після чого їх доводилося ховати в закритій труні.

"Двох ховали в закритій труні. Тому що те, що зробили ці "укрофашисти" – немає слів, як це описати. В одного була знята шкура з обличчя. Від кадика, повністю, не було на обличчі шкури. У іншого були відрізані пальці. Коли хлопці запитали патологоанатома, він відповів, що це знущалися над мертвими тілами", – поділився плодами нездорової фантазії військовий злочинець.

У свою чергу командир БМП-2 батальйону "Оплот", терорист Олег Павленко взагалі висунув версію, що вигаданими "кривавими розправами" займалися польські найманці у лавах ЗСУ.

"Коли скальп зняли, я в приціл БМП дивлюся – щось мені спочатку не те. У них на плечі червоне і біле. ЗСУшники не могли так знущатися. Потім вже сказали, що поляки були – найманці, каральні батальйони", – нахабно збрехав терорист "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник донецького аеропорту, доброволець батальйону "Карпатська Січ" Микола Тихонов (Барин) розповів, як у 2015 році терористи "ДНР" лякали місцеве населення жахачками про українських захисників. По місцевому телебаченню вони розповідали, що воїни ЗСУ нібито виїдають очі російськомовним православним дітям чайною ложечкою.

Раніше терорист "ДНР" Даниїл Безсонов озвучив на російському телебаченні безглуздий фейк про нібито масові вбивства жителів Донбасу воїнами ЗСУ. Він заявив, що нібито навіть сам бачив труп зв'язаної вагітної жінки.

Подібне вкидання запустили і путінські пропагандисти, які звинуватили ЗСУ у вибухові швидкої допомоги терористів, в якій загинула вагітна медсестра.

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